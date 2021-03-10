Как приготовить открытые вареники с курицей: домашний рецепт
На Масленицу готовят не только блины, но и вкусные вареники с куриным филе. Мы уверены такое блюдо понравится взрослым и детям.
Источник:Наша Ряба
Вареники – одно из самых любимых блюд украинской кухни. По этому рецепту вареники с начинкой из нежного куриного филе, ароматной петрушкой, получаются сочными и вкусными.
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Рецепт вареников
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с солью, добавьте сахар.
- В кастрюле разогрейте молоко, добавьте к муке, аккуратно перемешайте. Оставьте для охлаждения. Далее – добавьте яйцо, перемешайте, замесите тесто.
- Заверните готовое тесто пищевой пленкой, оставьте в холодильнике в течение одного часа.
- Очистите лук, разрежьте пополам.
- Петрушку помойте.
- Для приготовления начинки измельчите с помощью мясорубки куриное филе с петрушкой и луком, выложите в миску, добавьте соль, перец, перемешайте.
- Раскатайте тесто в 2-3 мм, с помощью формы вырежьте кружочки диаметром 5 см. На середину выложите одну чайную ложку начинки, сформируйте вареник в форме мешочка, закрепите края.
- Отварите вареники на пару в течение пяти минут.
- Выложите на тарелку. Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!
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