На Масленицу готовят не только блины, но и вкусные вареники с куриным филе. Мы уверены такое блюдо понравится взрослым и детям.

Вареники – одно из самых любимых блюд украинской кухни. По этому рецепту вареники с начинкой из нежного куриного филе, ароматной петрушкой, получаются сочными и вкусными.

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Рецепт вареников

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе (бедра);

– 100 граммов лука;

– 20 граммов петрушки;

– соль, перец.

Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки гречневой;

– 250 граммов муки пшеничной;

– 200 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– 1 яйцо;

– 100 граммов сметаны 10-25%;

– сахар;

– соль.