С 8 по 14 марта - неделя празднования Масленицы. Татьяна Литвинова поделилась с читателями в инстаграм рецепту блинов с грибами и сыром, которые вы с легкостью можете приготовить дома.

Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить вкусные блины с грибами и сыром. Чтобы начинка была нежной и сочной надо лук обжарить с маслом гхи. Мы уверены, что это блюдо понравится всем гостям не только вкусом, но и оригинальной презентацией.

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Рецепт блинов

Ингредиенты:

– 300 граммов грибов (шампиньоны);

– 200 граммов лука;

– 150 миллилитров сливок 15%;

– 30 граммов масло гхи;

– 100 граммов сыра (моцарелла или сулугуни);

– зеленый лук;

– 1 чайная ложка соли.

Для приготовления начинки тщательно помойте грибы. Для того чтобы почистить грибы, выложите в тарелку с водой, добавьте две столовые ложки муки, оставьте на несколько минут. Сцедите воду, выложите в чашу блендера, измельчить. Очистите лук от шелухи, измельчите в блендере. На разогретую сковороду, выложите масло гхи, обжарьте лук до золотой корочки, добавьте грибы, добавьте соль, перец, сливки, тушите 10 минут. Помойте перьев зеленого лука, выложите в миску, залейте кипятком, оставьте на одну минуту. Сыр натрите на крупной терке. К середине готового блина выложите тертый сыр, начинку, заверните в мешочек, сверху завяжите перьями зеленого лука. Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, выложите на противень, отправьте запекаться на пять минут. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Млинці з грибами – рецепт від Тані Литвинової у відео: