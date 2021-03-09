Вкусные блины с грибами: рецепт от Тани Литвиновой
С 8 по 14 марта - неделя празднования Масленицы. Татьяна Литвинова поделилась с читателями в инстаграм рецепту блинов с грибами и сыром, которые вы с легкостью можете приготовить дома.
Источник:інстаграм Тетяни Литвинової
Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить вкусные блины с грибами и сыром. Чтобы начинка была нежной и сочной надо лук обжарить с маслом гхи. Мы уверены, что это блюдо понравится всем гостям не только вкусом, но и оригинальной презентацией.
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Рецепт блинов
- Для приготовления начинки тщательно помойте грибы. Для того чтобы почистить грибы, выложите в тарелку с водой, добавьте две столовые ложки муки, оставьте на несколько минут. Сцедите воду, выложите в чашу блендера, измельчить.
- Очистите лук от шелухи, измельчите в блендере.
- На разогретую сковороду, выложите масло гхи, обжарьте лук до золотой корочки, добавьте грибы, добавьте соль, перец, сливки, тушите 10 минут.
- Помойте перьев зеленого лука, выложите в миску, залейте кипятком, оставьте на одну минуту.
- Сыр натрите на крупной терке.
- К середине готового блина выложите тертый сыр, начинку, заверните в мешочек, сверху завяжите перьями зеленого лука.
- Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, выложите на противень, отправьте запекаться на пять минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Млинці з грибами – рецепт від Тані Литвинової у відео:
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