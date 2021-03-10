На Масляну готують не тільки млинці, а й смачні вареники з курячим філе. Ми впевнені така страва сподобається дорослим і дітям.

Вареники – одна з найулюбленіших страв української кухні. За цим рецептом вареники з начинкою з ніжного курячого філе, ароматною петрушкою, виходять соковитими та смачними.

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Рецепт вареників

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе (стегна);

– 100 грамів цибулі;

– 20 грамів петрушки;

– сіль, перець.

Інгредієнти для тіста:

– 250 грамів борошна гречаного;

– 250 грамів борошна пшеничного;

– 200 мілілітрів молока 2,5-3,2%;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– 1 яйце;

– 100 грамів сметани 10-25%;

– цукор;

– сіль.