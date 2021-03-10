Як приготувати відкриті вареники з куркою: домашній рецепт
На Масляну готують не тільки млинці, а й смачні вареники з курячим філе. Ми впевнені така страва сподобається дорослим і дітям.
Джерело:Наша Ряба
Вареники – одна з найулюбленіших страв української кухні. За цим рецептом вареники з начинкою з ніжного курячого філе, ароматною петрушкою, виходять соковитими та смачними.
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Рецепт вареників
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте цукор.
- У каструлі розігрійте молоко, додайте до борошна, акуратно перемішайте. Залиште для охолодження. Далі – додайте яйце, перемішайте. замісіть тісто.
- Загорніть готове тісто харчовою плівкою, залиште у холодильнику протягом однієї години.
- Почистіть цибулю, розріжте навпіл.
- Петрушку помийте.
- Для приготування начинки подрібніть за допомогою м'ясорубки куряче філе з петрушкою та цибулею, викладіть у миску, додайте сіль, перець, перемішайте.
- Розкатайте тісто у 2-3 мм, за допомогою форми виріжте кружальця діаметром 5 см. На середину викладіть одну чайну ложку начинки, сформуйте кошик у вигляді, закріпіть краї.
- Відваріть вареники на пару протягом п'яти хвилин.
- Викладіть на тарілку. Подавайте зі сметаною. Смачного!
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