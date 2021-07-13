Открытый пирог с кабачком и томатами: простой домашний рецепт

Нежный и вкусный летний пирог с кабачком и томатами – отличная идея на обед. Запишите себе рецепт.

Ароматный пирог из сезонных овощей, сметанным соусом и тертым сыром, понравится всей семье. Его можно подавать как основное блюдо или как вкусный перекус.

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Тесто используйте любое – песочное, слоеное. В начинку добавляйте кабачок или цукини, чеснок, петрушку, любимые специи и соус.

Рецепт пирога с кабачком и томатами

Время: 55 минут

55 минут Порции: 4 – 8

4 – 8 Калорийность на 100 граммов: 179 ккал

Кабачок (или цукини) помойте, очистите, нарежьте кольцами.

– 2 кабачка;– 200 граммов томатов;– 500 граммов песочного теста;– 20 граммов сливочного масла 82%;– 300 граммов сметаны 15%;– 3 яйца;– 150 граммов твердого сыра;– перец;– соль.

Цукини/ Фото Unsplash

Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте кольцами.

Томаты/ Фото Unsplash

Для приготовления соуса в миске смешайте сметану с яйцами, добавьте соль, перец. Сыр натрите на крупной терке. Форму смажьте сливочным маслом. Готовое тесто разморозьте заранее, выложите в форму. Далее – выложите по кругу кабачки с помидорами, влейте соус, сверху выложите тертый сыр.

Тесто для пирога/ Фото Unsplash

Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 35 – 40 минут.

Пирог с кабачком и томатами / Фото Unsplash