Открытый пирог с кабачком и томатами: простой домашний рецепт
13 июля 2021 , 13:17Читати новину українською
Источник:24 канал
Нежный и вкусный летний пирог с кабачком и томатами – отличная идея на обед. Запишите себе рецепт.
Ароматный пирог из сезонных овощей, сметанным соусом и тертым сыром, понравится всей семье. Его можно подавать как основное блюдо или как вкусный перекус.
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Тесто используйте любое – песочное, слоеное. В начинку добавляйте кабачок или цукини, чеснок, петрушку, любимые специи и соус.
Рецепт пирога с кабачком и томатами
- Время: 55 минут
- Порции: 4 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 179 ккал
– 2 кабачка;
– 200 граммов томатов;
– 500 граммов песочного теста;
– 20 граммов сливочного масла 82%;
– 300 граммов сметаны 15%;
– 3 яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– перец;
– соль.
- Кабачок (или цукини) помойте, очистите, нарежьте кольцами.
Цукини/ Фото Unsplash
- Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте кольцами.
Томаты/ Фото Unsplash
- Для приготовления соуса в миске смешайте сметану с яйцами, добавьте соль, перец.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Форму смажьте сливочным маслом. Готовое тесто разморозьте заранее, выложите в форму. Далее – выложите по кругу кабачки с помидорами, влейте соус, сверху выложите тертый сыр.
Тесто для пирога/ Фото Unsplash
- Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 35 – 40 минут.
Пирог с кабачком и томатами / Фото Unsplash
- Достаньте из духовки, выложите на тарелку, разрежьте на порции. Приятного аппетита!