Ароматный пирог из сезонных овощей, сметанным соусом и тертым сыром, понравится всей семье. Его можно подавать как основное блюдо или как вкусный перекус.

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Тесто используйте любое – песочное, слоеное. В начинку добавляйте кабачок или цукини, чеснок, петрушку, любимые специи и соус.

Рецепт пирога с кабачком и томатами

  • Время: 55 минут
  • Порции: 4 – 8
  • Калорийность на 100 граммов: 179 ккал
  1. Кабачок (или цукини) помойте, очистите, нарежьте кольцами.

Цукини/ Фото Unsplash

  1. Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте кольцами.

Томаты/ Фото Unsplash

  1. Для приготовления соуса в миске смешайте сметану с яйцами, добавьте соль, перец.
  2. Сыр натрите на крупной терке.
  3. Форму смажьте сливочным маслом. Готовое тесто разморозьте заранее, выложите в форму. Далее – выложите по кругу кабачки с помидорами, влейте соус, сверху выложите тертый сыр.

Тесто для пирога/ Фото Unsplash

  1. Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 35 – 40 минут.

Пирог с кабачком и томатами / Фото Unsplash

  1. Достаньте из духовки, выложите на тарелку, разрежьте на порции. Приятного аппетита!