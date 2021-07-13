Ароматний пиріг з сезонних овочів, сметанним соусом та тертим сиром, сподобається всій родині. Його можна подавати як основну страву або як смачний перекус.
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Тісто використовуйте будь-яке – пісочне, листкове. У начинку додавайте кабачок або цукіні, часник, петрушку, улюблені спеції та соус.
Рецепт пирога з кабачком і томатами
- Час: 55 хвилин
- Порції: 4 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 179 ккал
- Кабачок (або цукіні) помийте, почистіть, наріжте кільцями.
Цукіні/ Фото Unsplash
- Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте кільцями.
Томати/ Фото Unsplash
- Для приготування соусу у мисці змішайте сметану з яйцями, додайте сіль, перець.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Форму змастіть вершковим маслом. Готове тісто розморозьте заздалегідь, викладіть у форму. Далі – викладіть колом кабачки з томатами, влийте соус, зверху викладіть тертий сир.
Тісто для пирога/ Фото Unsplash
- Розігрійте духовку до температури 160 градусів, відправте запікатись протягом 35 – 40 хвилин.
Пиріг з кабачком і томатами/ Фото Unsplash
- Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!