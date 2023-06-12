Стоя перед полкой магазина с маслами можно сильно удивиться. Большое разнообразие товара просто поражает. О том, как распознать настоящее сливочное масло и на что обращать внимание – читайте в материале 24 Канала.

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Избежать покупок некачественного сливочного масла несложно, но это требует от нас повышенного внимания при покупке.

Что является настоящим маслом

Масло – это молочный продукт, полученный путем взбивания сливок. В соответствии с ГОСТ (Государственный стандарт Украины) различают различные виды масла, как, например, сладкосливочное (из пастеризованных сливок) или кислосливочное (из пастеризованных сливок, заквашенных чистыми культурами молочнокислых бактерий), топленое (с массовой долей жира) и 99,8 соленое (с добавлением поваренной соли).

В каждом масле есть свой процент жирности:

– сливочное масло экстра – 80 – 85%;

– крестьянское – 72,5 – 79,9%;

– бутербродное – 61,5 – 72,4%;

– топленое – сверх 99,8%.

Масло должно быть произведено только из коровьего молока и продуктов его переработки (сливки, масленка).

Продукт, который мы используем каждый день / Фото unsplash

Как отличить настоящее масло от подделки?

Согласно принятым стандартам название "масло" на упаковке могут использовать только производители, производящие масло с использованием молочного жира. Также настоящее масло должно удовлетворять нескольким требованиям.

Вкус и запах. Масло должно иметь выраженный сливочный привкус. Натуральный продукт обладает молочным запахом, без лишних примесей.

Внешний вид. Масло должно иметь блестящую поверхность и однородную плотную консистенцию.

Цвет. От светло-желтого до желтого, однородно по всей массе. Большинство производителей "прячет" масло за разнообразной упаковкой, поэтому следует обращать внимание на его состав и процент жирности.

Помните также, что настоящее сливочное масло будет очень жестким и его трудно намазывать, когда вы достанете его из холодильника. При нажатии оно должно крошиться, а не смяться.

Домашние способы распознать поддельное масло

Опытные хозяйки нашли домашние способы оценить "истинность" сливочного масла. Если после растопки продукта на сковороде в желтой жидкости плавают белые или светло-желтые глазки, велика вероятность того, что в состав масла добавлены растительные жиры.