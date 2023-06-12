Стоячи перед полицею магазину з маслами, можна сильно здивуватися. Велике різноманіття товару просто вражає. Про те, як розпізнати справжнє вершкове масло і на що звертати увагу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Уникнути покупки неякісного вершкового масла нескладно, але це вимагає від нас підвищеної уваги при покупці.

Що є справжнім маслом

Масло — це молочний продукт, отриманий шляхом збивання вершків. Відповідно до ДСТУ (Державного стандарту України) розрізняють різні види масла, як, наприклад, солодковершкове (із пастеризованих вершків) чи кисловершкове (із пастеризованих вершків, заквашених чистим культурами молочнокислих бактерій), топлене (із масовою часткою жиру — 99,8%) та солоне (із додаванням кухонної солі).

У кожному маслі є свій відсоток жирності:

– вершкове масло екстра – 80 – 85%;

– селянське – 72,5 – 79,9%;

– бутербродне – 61,5 – 72,4%;

– топлене – понад 99,8%.

Масло має бути виробленим тільки з коров’ячого молока та продуктів його перероблення (вершки, маслянка).

Продукт, який ми використовуємо щодня / Фото unsplash

Як відрізнити справжнє масло від підробки?

Відповідно до прийнятих стандартів назву "масло" на упакуванні можуть використовувати лише виробники, які виробляють масло з використанням молочного жиру. Також справжнє масло має відповідати кільком вимогам.

Смак і запах. Масло має мати виражений вершковий присмак. Натуральний продукт має молочний запах, без зайвих домішок.

Зовнішній вигляд. Масло має мати блискучу поверхню та однорідну, щільну консистенцію.

Колір. Від світло-жовтого до жовтого, однорідний за всією масою. Більшість виробників "ховає" масло за різноманітним упакуванням, саме тому слід звертати увагу на його склад та відсоток жирності.

Пам'ятайте також, що справжнє вершкове масло буде дуже твердим і його важко намазувати, коли ви дістанете його з холодильника. При натисканні воно повинно кришитися, а не м'ятися.

Домашні способи розпізнати підроблене масло

Досвідчені господині знайшли домашні способи оцінити "правдивість" вершкового масла. Якщо після розтоплення продукту на сковороді в жовтій рідині плавають білі або світло-жовті "вічка", велика ймовірність того, що до складу масла додані рослинні жири.

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