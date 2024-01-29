Обольстительный вид, нежный аромат– полки с тортами так и манят к себе. У вкусного и свежего торта есть несколько критериев, о которых следует знать каждому.

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Как выглядеть свежий торт

Прежде чем покупать торт, внимательно его осмотрите. Обратите внимание на структуру крема и оформление. Свежий торт должен иметь гладкую, ровную поверхность без следов повреждений или потери формы.

Нежный десерт / Фото unsplash

Свежий торт должен обладать приятным ароматом ингредиентов., к примеру, крема и бисквита. Избегайте тортов с неприятным или стойким запахом, поскольку это может свидетельствовать о несвежести продукта.

Сколько должен стоить торт

Торт, изготовленный из качественных продуктов, должен иметь соответствующую цену. Если вы видите на полке торт со стоимостью ниже рыночной – это может означать, что для его изготовления использовались некачественные продукты. Такой торт будет невкусным и даже опасным для здоровья.

Состав и срок годности

Посмотрите на упаковку или ценник, чтобы убедиться, что торт не хранился в магазине слишком долго. Если в торте есть неестественно яркие цвета, производитель мог использовать красители и консерванты.

В состав торта должны входить только натуральные продукты. Никаких красителей E 100 и E 180 и стабилизаторов-эмульгаторов E 400 и E 496 быть не должно.

Сколько времени может стоять торт

Все десерты следует хранить в холодильнике при соответствующей температуре. Для тортов с заварным или белковым кремом правильная температура +2 – 6 C°. Время хранения – трое суток (72 часа) с момента приготовления крема.

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