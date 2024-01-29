Звабливий вигляд, ніжний аромат – полиці з тортами так і манять до себе. У смачного та свіжого торта є кілька критеріїв, про які варто знати кожному.

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Який вигляд мати свіжий торт

Перш ніж купувати торт, уважно його огляньте. Зверніть увагу на структуру крему та оформлення. Свіжий торт має мати гладку, рівну поверхню без слідів пошкоджень чи втрати форми.

Ніжний десерт / Фото unsplash

Свіжий торт має мати приємний аромат інгредієнтів, наприклад, крему та бісквіта. Уникайте тортів з неприємним або стійким запахом, оскільки це може свідчити про несвіжість продукту.

Скільки має коштувати торт

Торт, виготовлений з якісних продуктів, повинен мати відповідну ціну. Якщо ви бачите на полиці торт з вартістю нижче ринкової – це може означати, що для його виготовлення використовувалися неякісні продукти. Такий торт буде несмачним та навіть небезпечним для здоров'я.

Склад та термін придатності

Подивіться на упаковку або цінник, щоб переконатися, що торт не зберігався в магазині занадто довго. Якщо в торті є неприродно яскраві кольори, виробник міг використати барвники та консерванти.

У склад торта повинні входити лише натуральні продукти. Ніяких барвників E 100 та E 180 та стабілізаторів-емульгаторів E 400 та E 496 бути не повинно.

Скільки часу може стояти торт

Будь-які десерти слід зберігати у холодильнику при відповідній температурі. Для тортів із заварним або білковим кремом правильна температура + 2 – 6 C°. Час зберігання – три доби (72 години) з моменту приготування крему.

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