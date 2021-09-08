"Заморская" намазка на хлеб: рецепт икры из баклажанов от Евгения Клопотенко
Источник:Евгений Клопотенко
Ломаете голову над тем, что приготовить из баклажанов? Талантливый украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко просто обожает баклажанную икру, поэтому недавно опубликовал свой рецепт популярной намазки.
Баклажанная икра является отличной закуской и к будничному, и к праздничному столу. Особенно хороша она со свежим хлебом и горячими гренками.
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Хранится эта овощная вкуснота в холодильнике в течение 2 недель.
Рецепт икры из баклажанов
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Икра из баклажанов / Фото Обозреватель
– 1 баклажан;
– 2 сладких болгарских перца;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 помидор;
– 5 мл растительного масла;
– 5 г сливочного масла;
– соль – по вашему вкусу;
– молотый черный перец – по вашему вкусу.
Приготовление:
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Разогрейте духовку до 180 градусов.
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Покройте противень бумагой для выпечки и смажьте ее маслом.
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Выложите на противень все овощи и отправьте в духовку запекаться на 15 – 20 минут.
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Достаньте овощи из духовки и дайте им остыть при комнатной температуре. Тщательно очистите их от кожицы и семян.
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Переложите овощи в чашу блендера и взбейте в пюре.
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Добавьте соль, молотый перец и сливочное масло, еще раз перебейте блендером.
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Икра из баклажанов готова.
Приятного аппетита!