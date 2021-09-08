"Заморская" намазка на хлеб: рецепт икры из баклажанов от Евгения Клопотенко

Ломаете голову над тем, что приготовить из баклажанов? Талантливый украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко просто обожает баклажанную икру, поэтому недавно опубликовал свой рецепт популярной намазки.

Баклажанная икра является отличной закуской и к будничному, и к праздничному столу. Особенно хороша она со свежим хлебом и горячими гренками.

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Хранится эта овощная вкуснота в холодильнике в течение 2 недель.

Рецепт икры из баклажанов

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Икра из баклажанов / Фото Обозреватель

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Покройте противень бумагой для выпечки и смажьте ее маслом. Выложите на противень все овощи и отправьте в духовку запекаться на 15 – 20 минут. Достаньте овощи из духовки и дайте им остыть при комнатной температуре. Тщательно очистите их от кожицы и семян. Переложите овощи в чашу блендера и взбейте в пюре. Добавьте соль, молотый перец и сливочное масло, еще раз перебейте блендером. Икра из баклажанов готова.

– 1 баклажан;– 2 сладких болгарских перца;– 3 зубчика чеснока;– 1 помидор;– 5 мл растительного масла;– 5 г сливочного масла;– соль – по вашему вкусу;– молотый черный перец – по вашему вкусу.

Приятного аппетита!