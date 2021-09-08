Баклажанная икра является отличной закуской и к будничному, и к праздничному столу. Особенно хороша она со свежим хлебом и горячими гренками.

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Хранится эта овощная вкуснота в холодильнике в течение 2 недель.

Рецепт икры из баклажанов

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Икра из баклажанов / Фото Обозреватель

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

  2. Покройте противень бумагой для выпечки и смажьте ее маслом.

  3. Выложите на противень все овощи и отправьте в духовку запекаться на 15 – 20 минут.

  4. Достаньте овощи из духовки и дайте им остыть при комнатной температуре. Тщательно очистите их от кожицы и семян.

  5. Переложите овощи в чашу блендера и взбейте в пюре.

  6. Добавьте соль, молотый перец и сливочное масло, еще раз перебейте блендером.

  7. Икра из баклажанов готова.

Приятного аппетита!