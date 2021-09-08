Овочева ікра чудово підійде як закуска до святкового чи буденного столу. Найкраще вона смакує зі свіжим шматочком хліба чи грінкою. Ікру з баклажанів зберігайте в холодильнику протягом 2 тижнів.

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Рецепт ікри з баклажанів

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Ікра з баклажанів / Фото Обозреватель

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  1. Вкрийте деко шаром пергаменту для випікання та змастіть олією.
  1. Викладіть на деко всі овочі та запечіть їх в духовці протягом 15 – 20 хвилин.
  1. Дістаньте овочі з духовки і дайте їм охолонути при кімнатній температурі. Ретельно зніміть з них шкірку та видаліть кісточки.
  1. Перекладіть овочі у чашу блендера та подрібніть в пюре.
  1. Додайте сіль, мелений перець і вершкове масло, ще раз перебийте блендером.
  1. Ікра з баклажанів готова. Смачного!