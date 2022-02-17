Фаршированные яйца – это классическая и обязательная закуска любого праздничного стола. Популярными начинками являются грибы, икра, курица, овощи. Мы предлагаем попробовать простой вариант фаршированных яиц с майонезом и паприкой.

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Рецепт классических фаршированных яиц

  • Время: 40 минут
  • Порции: 12 порций

Приготовление:

  1. Поместите яйца в большую кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите их до кипения и варите 8 минут.

  2. Охладите яйца, почистите от скорлупы и разрежьте пополам.


Фото Damn delicious

  1. В небольшой миске разомните желтки вилкой, добавьте майонез, дижонскую горчицу. Сдобрите все солью и перцем.
  1. С помощью кондитерского мешка отсадите начинку в белковые половинки.


Фото Damn delicious

  1. Украсьте закуску измельченным луком и паприкой.

Приятного аппетита!