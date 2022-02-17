Фаршированные яйца – это классическая и обязательная закуска любого праздничного стола. Популярными начинками являются грибы, икра, курица, овощи. Мы предлагаем попробовать простой вариант фаршированных яиц с майонезом и паприкой.
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Рецепт классических фаршированных яиц
- Время: 40 минут
- Порции: 12 порций
Приготовление:
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Поместите яйца в большую кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите их до кипения и варите 8 минут.
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Охладите яйца, почистите от скорлупы и разрежьте пополам.
Фото Damn delicious
- В небольшой миске разомните желтки вилкой, добавьте майонез, дижонскую горчицу. Сдобрите все солью и перцем.
- С помощью кондитерского мешка отсадите начинку в белковые половинки.
Фото Damn delicious
- Украсьте закуску измельченным луком и паприкой.
Приятного аппетита!