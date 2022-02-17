Фаршированные яйца – это классическая и обязательная закуска любого праздничного стола. Популярными начинками являются грибы, икра, курица, овощи. Мы предлагаем попробовать простой вариант фаршированных яиц с майонезом и паприкой.

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Рецепт классических фаршированных яиц

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 12 порций

Ингредиенты:

– 12 больших яиц;

– ½ стакана майонеза;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– соль;

– свежемолотый черный перец;

– 2 столовые ложки измельченного свежего лука;

– ¼ чайной ложки паприки.

Приготовление:

Поместите яйца в большую кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите их до кипения и варите 8 минут. Охладите яйца, почистите от скорлупы и разрежьте пополам.



Фото Damn delicious

В небольшой миске разомните желтки вилкой, добавьте майонез, дижонскую горчицу. Сдобрите все солью и перцем.

С помощью кондитерского мешка отсадите начинку в белковые половинки.



Фото Damn delicious

Украсьте закуску измельченным луком и паприкой.

Приятного аппетита!