Фаршировані яйця – це класична та обов'язкова закуска будь-якого святкового столу. Популярними начинками є гриби, ікра, курка, овочі. Ми пропонуємо спробувати простий варіант фаршированих яєць, з майонезом та паприкою.
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Рецепт класичних фаршированих яєць
- Час: 40 хвилин
- Порції: 12 порцій
Приготування:
- Помістіть яйця у велику каструлю і залийте холодною водою. Доведіть їх до кипіння і варіть 8 хвилин.
- Охолодіть яйця, почистіть від шкарлупи та розріжте навпіл.
Фото Damn delicious
- У невеликій мисці розімніть жовтки виделкою, додайте майонез, діжонську гірчицю. Присмачте все сіллю та перцем.
- За допомогою кондитерського мішка відсадіть начинку в білкові половинки.
Фото Damn delicious
- Прикрасьте закуску подрібненою цибулею та паприкою.
Смачного!