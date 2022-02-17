Фаршировані яйця – це класична та обов'язкова закуска будь-якого святкового столу. Популярними начинками є гриби, ікра, курка, овочі. Ми пропонуємо спробувати простий варіант фаршированих яєць, з майонезом та паприкою.

Читайте також Нарізати не потрібно: 5 простих страв із рубленого курячого філе для всієї родини

Рецепт класичних фаршированих яєць

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 12 порцій

Приготування:

  1. Помістіть яйця у велику каструлю і залийте холодною водою. Доведіть їх до кипіння і варіть 8 хвилин.
  1. Охолодіть яйця, почистіть від шкарлупи та розріжте навпіл.


Фото Damn delicious

  1. У невеликій мисці розімніть жовтки виделкою, додайте майонез, діжонську гірчицю. Присмачте все сіллю та перцем.
  1. За допомогою кондитерського мішка відсадіть начинку в білкові половинки.


Фото Damn delicious

  1. Прикрасьте закуску подрібненою цибулею та паприкою.

Смачного!