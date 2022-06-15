Картофельный гратен – это невероятно вкусное и изысканное блюдо, которое будет отличным дополнением к мясу или рыбе, или к свежему салату.

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Шеф-повар и финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Николай Люлько подает это блюдо в заведении, в котором работает. Если вы не можете попробовать его у шефа – приготовьте дома. Повар поделился рецептом гарнира из картофеля и уверен, что он станет и вашим любимым тоже!

Рецепт картофельного гратена

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 8

Ингредиенты:

– 1300 граммов картофеля;

– 230 миллилитров молока;

– 230 миллилитров сливок

– 15 граммов чеснока;

– 10 граммов свежего розмарина;

– 15 граммов соли;

– 2 штуки сырых куриных яиц;

– 60 граммов сыра пармезан;

– 200 граммов сыра моцарелла.

Приготовление:

Тщательно почистите картофель от кожуры и промойте водой от остатков грязи.

Тонко нарежьте картофель – он должен быть толщиной 1 – 2 миллиметра. Если у вас есть мандолина или слайсер, используйте его. Если нет – нарезайте острым ножом.

Замочите нарезанный картофель в глубокой посуде с холодной водой. Так вы вымоете излишний крахмал из овоща.

Для заправки решётки вылейте молоко в сотейник и добавьте свежие веточки розмарина. Доведите его до кипения, чтобы розмарин отдал свой аромат жидкости. Процедите все через сито.

Влейте в ароматное молоко сливки, добавьте натертый на грубой терке сыр моцарелла, чеснок и пармезан. Выбейте туда два сырых куриных яйца и сдобрите специями. Тщательно перемешайте все венчиком.

Слейте воду из картофеля, добавьте его в молочно творожную заправку и перемешайте руками.

Жаропрочную форму для запекания укройте слоем пергамента для выпечки, смажьте сливочным маслом. Выложите картофель, сверху залейте все остатками молочно творожной смеси.

Запекайте картофельный гратен в разогретой до 160 градусов 1,5 – 2 часа под крышкой. В конце подкрутите температуру до 180 и запекайте гратен без крышки еще 10 минут, чтобы получить хрустящую корочку.