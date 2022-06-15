Картофельный гратен – это невероятно вкусное и изысканное блюдо, которое будет отличным дополнением к мясу или рыбе, или к свежему салату.
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Шеф-повар и финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Николай Люлько подает это блюдо в заведении, в котором работает. Если вы не можете попробовать его у шефа – приготовьте дома. Повар поделился рецептом гарнира из картофеля и уверен, что он станет и вашим любимым тоже!
Рецепт картофельного гратена
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 8
Приготовление:
- Тщательно почистите картофель от кожуры и промойте водой от остатков грязи.
- Тонко нарежьте картофель – он должен быть толщиной 1 – 2 миллиметра. Если у вас есть мандолина или слайсер, используйте его. Если нет – нарезайте острым ножом.
- Замочите нарезанный картофель в глубокой посуде с холодной водой. Так вы вымоете излишний крахмал из овоща.
- Для заправки решётки вылейте молоко в сотейник и добавьте свежие веточки розмарина. Доведите его до кипения, чтобы розмарин отдал свой аромат жидкости. Процедите все через сито.
- Влейте в ароматное молоко сливки, добавьте натертый на грубой терке сыр моцарелла, чеснок и пармезан. Выбейте туда два сырых куриных яйца и сдобрите специями. Тщательно перемешайте все венчиком.
- Слейте воду из картофеля, добавьте его в молочно творожную заправку и перемешайте руками.
- Жаропрочную форму для запекания укройте слоем пергамента для выпечки, смажьте сливочным маслом. Выложите картофель, сверху залейте все остатками молочно творожной смеси.
- Запекайте картофельный гратен в разогретой до 160 градусов 1,5 – 2 часа под крышкой. В конце подкрутите температуру до 180 и запекайте гратен без крышки еще 10 минут, чтобы получить хрустящую корочку.
- Подавайте гратены к столу с соусом из греческого йогурта и мяты. Приятного тебе аппетита!