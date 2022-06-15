Картопляний гратен – це неймовірно смачна та вишукана страва, яка буде відмінним доповненням до м'яса чи риби, або ж до свіжого салату.

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Шеф-кухар та фіналіст кулінарного шоу "Мастер Шеф. професіонали" Микола Люлько подає цю страву у закладі в якому працює. Якщо ви не маєте змоги скуштувати його у шефа – приготуйте вдома. Кухар поділився рецептом гарніру з картоплі та впевнений, що він стане і вашим улюбленим теж!

Рецепт картопляного гратена

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 8

Інгредієнти:

– 1300 грамів картоплі;

– 230 мілілітрів молока;

– 230 мілілітрів вершків

– 15 грамів часнику;

– 10 грамів свіжого розмарину;

– 15 грамів солі;

– 2 штуки сирих курячих яєць;

– 60 грамів сиру пармезан;

– 200 грамів сиру моцарела.

Приготування:

Ретельно почистіть картоплю від шкірки та промийте водою від залишків бруду.

Тонко наріжте картоплю – вона повинна бути товщиною 1 – 2 міліметри. Якщо у вас є мандоліна або слайсер – використайте його. Якщо немає – нарізайте гострим ножем.

Замочіть нарізану картоплю у глибокому посуді з холодною водою. Так ви вимиєте зайвий крохмаль з овоча.

Для заправки гратена вилийте молоко у сотейник та додайте свіжі гілочки розмарину. Доведіть його до кипіння, щоб розмарин віддав свій аромат рідині. Процідіть все через сито.

Влийте до ароматного молока вершки, додайте натертий на грубій тертці сир моцарела, часник та пармезан.Вибийте туди два сирих курячих яйця та присмачте спеціями. Ретельно перемішайте все вінчиком.

Злийте воду з картоплі, додайте її у молочно-сирну заправку та перемішайте руками.

Жаротривку форму для запікання вкрийте шаром пергаменту для випікання, змастіть вершковим маслом. Викладіть картоплю, зверху залийте все залишками молочно-сирної суміші.

Запікайте картопляний гратен в розігрітій до 160 градусів 1,5 – 2 години під кришкою. Наприкінці підкрутіть температуру до 180 та запікайте гратен без кришки ще 10 хвилин, щоб отримати хрумку скоринку.