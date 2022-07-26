Отличный соус к жареной рыбе: готовим греческую заправку дзадзики

Ищете соус, который подошел бы и к овощам, и к рыбе? У нас есть один вариант – греческий традиционный соус дзадзики, который готовят на основе белого йогурта.

Дзадзики (цацики, тцацики) – холодный соус-закуска из греческого йогурта, свежего огурца, укропа и чеснока, типичное блюдо греческой кухни.

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Дзадзики обычно используется как соус-дип к хлебу или овощам. Также соус часто подают к мясным блюдам, например, к гиросам или сулакам или к жареной рыбе. Если опираться на классический рецепт соуса – греки добавляют в него еще немного мяты, оливкового масла и лимонного сока.

Рецепт соуса дзадзики

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

– 300 миллилитров густого греческого йогурта;– 1 средний свежий огурец;– свежий укроп;– 2 – 3 зубчика чеснока;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно вымойте огурец проточной водой и свежую зелень укропа. Огурец порежьте мелкими кубиками. Иногда его даже натирают на мелкой терке, но это по желанию.

Просушите укроп на слое бумажного полотенца, чтобы избавиться от излишней влаги. С помощью острого ножа нарубите укроп.

В глубокой миске смешайте греческий йогурт (без наполнителя), измельченный укроп и огурец.

Очистите чеснок от шелухи. Далее у вас есть несколько вариантов его измельчения: можно выдавить через пресс или мелко нарезать ножом. Выберите тот вариант, который доступен и добавьте его к другим ингредиентам.

Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Тщательно перемешайте ложкой соус и подавайте к столу.

Лучше всего он подходит со свежим хлебом, хрустящими чипсами из лаваша или с жареной рыбой (дорадо, сибас, лосось, треска или форель).

Приятного тебе аппетита!