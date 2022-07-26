Дзадзики (цацики, тцацики) – холодный соус-закуска из греческого йогурта, свежего огурца, укропа и чеснока, типичное блюдо греческой кухни.
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Дзадзики обычно используется как соус-дип к хлебу или овощам. Также соус часто подают к мясным блюдам, например, к гиросам или сулакам или к жареной рыбе. Если опираться на классический рецепт соуса – греки добавляют в него еще немного мяты, оливкового масла и лимонного сока.
Рецепт соуса дзадзики
- Время: 10 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно вымойте огурец проточной водой и свежую зелень укропа. Огурец порежьте мелкими кубиками. Иногда его даже натирают на мелкой терке, но это по желанию.
- Просушите укроп на слое бумажного полотенца, чтобы избавиться от излишней влаги. С помощью острого ножа нарубите укроп.
- В глубокой миске смешайте греческий йогурт (без наполнителя), измельченный укроп и огурец.
- Очистите чеснок от шелухи. Далее у вас есть несколько вариантов его измельчения: можно выдавить через пресс или мелко нарезать ножом. Выберите тот вариант, который доступен и добавьте его к другим ингредиентам.
- Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Тщательно перемешайте ложкой соус и подавайте к столу.
- Лучше всего он подходит со свежим хлебом, хрустящими чипсами из лаваша или с жареной рыбой (дорадо, сибас, лосось, треска или форель).
Приятного тебе аппетита!