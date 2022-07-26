Дзадзикі (цацикі, тцацики) – холодний соус-закуска з грецького йогурту, свіжого огірка, кропу та часнику, типова страва грецької кухні.

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Дзадзикі зазвичай використовується як соус-дип до хліба або овочів. Також соус часто подають до м'ясних страв, наприклад, до ґірос або сувлакі чи до смаженої риби. Якщо опиратися на класичний рецепт соусу – греки додають до нього ще трішки м'яти, оливкової олії та лимонного соку.

Рецепт соусу дзадзикі

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів густого грецького йогурту;

– 1 середній свіжий огірок;

– свіжий кріп;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно вимийте проточною водою огірок та свіжу зелень кропу. Огірок наріжте дрібними кубиками. Деколи його навіть натирають на дрібній тертці, але це за бажанням.

Просушіть кріп на шарі паперового рушника, щоб позбутися зайвої вологи. За допомогою гострого ножа, насічіть кріп.

У глибокій мисці змішайте грецький йогурт (без наповнювача), подрібнений кріп та огірок.

Почистіть часнику від лушпиння. Далі у вас є кілька варіантів його подрібнення: можна вичавити через прес, або дрібно нарізати ножем. Оберіть той варіант, який доступний та додайте його до решти інгредієнтів.

Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем. Ретельно перемішайте соус ложкою та подавайте до столу.

Найкраще він смакує зі свіжим хлібом, хрумкими чипсами з лаваша або зі смаженою рибою (дорадо, сібас, лосось, тріска чи форель).

Смачного!