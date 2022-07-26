Дзадзикі (цацикі, тцацики) – холодний соус-закуска з грецького йогурту, свіжого огірка, кропу та часнику, типова страва грецької кухні.
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Дзадзикі зазвичай використовується як соус-дип до хліба або овочів. Також соус часто подають до м'ясних страв, наприклад, до ґірос або сувлакі чи до смаженої риби. Якщо опиратися на класичний рецепт соусу – греки додають до нього ще трішки м'яти, оливкової олії та лимонного соку.
Рецепт соусу дзадзикі
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно вимийте проточною водою огірок та свіжу зелень кропу. Огірок наріжте дрібними кубиками. Деколи його навіть натирають на дрібній тертці, але це за бажанням.
- Просушіть кріп на шарі паперового рушника, щоб позбутися зайвої вологи. За допомогою гострого ножа, насічіть кріп.
- У глибокій мисці змішайте грецький йогурт (без наповнювача), подрібнений кріп та огірок.
- Почистіть часнику від лушпиння. Далі у вас є кілька варіантів його подрібнення: можна вичавити через прес, або дрібно нарізати ножем. Оберіть той варіант, який доступний та додайте його до решти інгредієнтів.
- Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем. Ретельно перемішайте соус ложкою та подавайте до столу.
- Найкраще він смакує зі свіжим хлібом, хрумкими чипсами з лаваша або зі смаженою рибою (дорадо, сібас, лосось, тріска чи форель).
Смачного!