Если вам надоела привычная еда, мы предлагаем вам приготовить вкусную и оригинальную галету из ржаной муки. Вкусной начинкой станет сыр фета и помидоры.

Читайте также Делимся опытом с миром: вышел уникальный "Каталог продукции Украинских производителей"

Ржаная галета с помидорами и фетой

Время : 60 – 80 минут

: 60 – 80 минут Порции: 4



Галета с помидорами и фетой / Скриншот из видео

Ингредиенты для галеты:

– 150 граммов ржаной муки;

– 170 граммов пшеничной муки;

– 5 граммов разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 50 миллилитров масла;

– 170 граммов кипятка.

Для начинки:

– 150 граммов сливочного сыра;

– 300 граммов помидоров;

– 100 граммов сыра фета;

– сухие итальянские специи;

– 1 зубчик чеснока;

– соль.

Приготовление:

Для приготовления теста смешайте все сухие ингредиенты. Залейте их кипятком и влейте масло. Замесите тесто. Заверните его в слой пищевой пленки и оставьте на 30 минут "отдохнуть".



Скриншот из видео

Для начинки нарежьте кубиком фету, посыпьте специями и перемешайте.

Нарежьте мелко чеснок и смешайте со сливочным сыром. Посыпьте солью и перемешайте.

Посыпьте столешницу мукой и раскатайте тесто толщиной 3 – 4 миллиметра, диаметром 40 сантиметров.

Накрутите тесто на скалку и перенесите на слой пергамента.

Подровняйте края теста.

Выложите начинку – сливочный сыр, разровняйте, но не до краев. Оставьте 5 сантиметров без сыра, чтобы закрутить его в галету.



Скриншот из видео

Поверх сливочного сыра выложите фету и нарезанные ломтиками помидоры.



Скриншот из видео

Сформируйте бортики и смажьте их сырым желтком и посыпьте кунжутом.



Скриншот из видео

Выпекайте галету в разогретой духовке до 180 градусов 25 – 30 минут.

Готовую галету подавайте к столу теплой.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления галеты с помидорами и фетой: