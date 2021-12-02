Если вам надоела привычная еда, мы предлагаем вам приготовить вкусную и оригинальную галету из ржаной муки. Вкусной начинкой станет сыр фета и помидоры.

Читайте также Делимся опытом с миром: вышел уникальный "Каталог продукции Украинских производителей"

Ржаная галета с помидорами и фетой

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 4


Галета с помидорами и фетой / Скриншот из видео

Приготовление:

  1. Для приготовления теста смешайте все сухие ингредиенты.

  2. Залейте их кипятком и влейте масло. Замесите тесто.

  3. Заверните его в слой пищевой пленки и оставьте на 30 минут "отдохнуть".


Скриншот из видео

  1. Для начинки нарежьте кубиком фету, посыпьте специями и перемешайте.
  1. Нарежьте мелко чеснок и смешайте со сливочным сыром. Посыпьте солью и перемешайте.
  1. Посыпьте столешницу мукой и раскатайте тесто толщиной 3 – 4 миллиметра, диаметром 40 сантиметров.
  1. Накрутите тесто на скалку и перенесите на слой пергамента.
  1. Подровняйте края теста.
  1. Выложите начинку – сливочный сыр, разровняйте, но не до краев. Оставьте 5 сантиметров без сыра, чтобы закрутить его в галету.


Скриншот из видео

  1. Поверх сливочного сыра выложите фету и нарезанные ломтиками помидоры.


Скриншот из видео

  1. Сформируйте бортики и смажьте их сырым желтком и посыпьте кунжутом.


Скриншот из видео

  1. Выпекайте галету в разогретой духовке до 180 градусов 25 – 30 минут.
  1. Готовую галету подавайте к столу теплой.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления галеты с помидорами и фетой: