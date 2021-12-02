Якщо вам набридла звична їжа, ми пропонуємо вам приготувати смачну та оригінальну галету з житнього борошна. Смачною начинкою стане сир фета та помідори.
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Житня галета з помідорами і фетою
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 4
Галета з помідорами і фетою / Скріншот з відео
Приготування:
- Для приготування тіста змішайте всі сухі інгредієнти.
- Залийте їх окропом та влийте олію. Замісіть тісто.
- Загорніть його в шар харчової плівки та залишіть на 30 хвилин "відпочити".
Скріншот з відео
- Для начинки наріжте кубиком фету, посипте спеціями та перемішайте.
- Наріжте дрібно часник та змішайте з вершковим сиром. Присмачте сіллю та перемішайте.
- Посипте стільницю борошно та розкачайте тісто товщиною 3 – 4 міліметри, діаметром 40 сантиметрів.
- Накрутіть тісто на скалку та перенесіть на шар пергаменту.
- Підрівняйте краї тіста.
- Викладіть начинку – вершковий сир, розрівняйте, але не до країв. Залишіть 5 сантиметрів без сиру, щоб закрутити його в галету.
Скріншот з відео
- Поверх вершкового сиру викладіть фету та нарізані скибочками помідори.
Скріншот з відео
- Сформуйте бортики та змастіть їх сирим жовтком і посипте кунжутом.
Скріншот з відео
- Випікайте галету в розігрітій духовці до 180 градусів 25 – 30 хвилин.
- Готову галету подавайте до столу теплою.
Смачного!
Відеорецепт приготування галети з помідорами і фетою: