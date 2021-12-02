Якщо вам набридла звична їжа, ми пропонуємо вам приготувати смачну та оригінальну галету з житнього борошна. Смачною начинкою стане сир фета та помідори.

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Житня галета з помідорами і фетою

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 4


Галета з помідорами і фетою / Скріншот з відео

Приготування:

  1. Для приготування тіста змішайте всі сухі інгредієнти.
  1. Залийте їх окропом та влийте олію. Замісіть тісто.
  1. Загорніть його в шар харчової плівки та залишіть на 30 хвилин "відпочити".


Скріншот з відео

  1. Для начинки наріжте кубиком фету, посипте спеціями та перемішайте.
  1. Наріжте дрібно часник та змішайте з вершковим сиром. Присмачте сіллю та перемішайте.
  1. Посипте стільницю борошно та розкачайте тісто товщиною 3 – 4 міліметри, діаметром 40 сантиметрів.
  1. Накрутіть тісто на скалку та перенесіть на шар пергаменту.
  1. Підрівняйте краї тіста.
  1. Викладіть начинку – вершковий сир, розрівняйте, але не до країв. Залишіть 5 сантиметрів без сиру, щоб закрутити його в галету.


Скріншот з відео

  1. Поверх вершкового сиру викладіть фету та нарізані скибочками помідори.


Скріншот з відео

  1. Сформуйте бортики та змастіть їх сирим жовтком і посипте кунжутом.


Скріншот з відео

  1. Випікайте галету в розігрітій духовці до 180 градусів 25 – 30 хвилин.
  1. Готову галету подавайте до столу теплою.

Смачного!

Відеорецепт приготування галети з помідорами і фетою: