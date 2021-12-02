Отличный вариант для постного обеда: ржаная галета с помидорами и фетой
Источник:ютуб Лизы Глинской
Галета – отличный вариант для вкусного обеда. Тесто готовится довольно быстро, а начинкой могут быть те продукты, которые есть в холодильнике. Рецептом галеты поделилась Лиза Глинская.
Если вам надоела привычная еда, мы предлагаем вам приготовить вкусную и оригинальную галету из ржаной муки. Вкусной начинкой станет сыр фета и помидоры.
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Ржаная галета с помидорами и фетой
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 4
Галета с помидорами и фетой / Скриншот из видео
– 150 граммов ржаной муки;
– 170 граммов пшеничной муки;
– 5 граммов разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 50 миллилитров масла;
– 170 граммов кипятка.
Для начинки:
– 150 граммов сливочного сыра;
– 300 граммов помидоров;
– 100 граммов сыра фета;
– сухие итальянские специи;
– 1 зубчик чеснока;
– соль.
Приготовление:
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Для приготовления теста смешайте все сухие ингредиенты.
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Залейте их кипятком и влейте масло. Замесите тесто.
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Заверните его в слой пищевой пленки и оставьте на 30 минут "отдохнуть".
Скриншот из видео
- Для начинки нарежьте кубиком фету, посыпьте специями и перемешайте.
- Нарежьте мелко чеснок и смешайте со сливочным сыром. Посыпьте солью и перемешайте.
- Посыпьте столешницу мукой и раскатайте тесто толщиной 3 – 4 миллиметра, диаметром 40 сантиметров.
- Накрутите тесто на скалку и перенесите на слой пергамента.
- Подровняйте края теста.
- Выложите начинку – сливочный сыр, разровняйте, но не до краев. Оставьте 5 сантиметров без сыра, чтобы закрутить его в галету.
Скриншот из видео
- Поверх сливочного сыра выложите фету и нарезанные ломтиками помидоры.
Скриншот из видео
- Сформируйте бортики и смажьте их сырым желтком и посыпьте кунжутом.
Скриншот из видео
- Выпекайте галету в разогретой духовке до 180 градусов 25 – 30 минут.
- Готовую галету подавайте к столу теплой.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления галеты с помидорами и фетой: