Отрезают пальцы и спят по 3 часа: украинские повара о закулисье ресторанов

К Международному дню шеф-повара участники и главный судья реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Алекс Якутов вспомнили о самых стрессовых ситуациях, происходивших с ними на работе.

Вы, наверное, замечали, что у многих шеф-поваров на теле и руках есть татуировки? Обычно тату скрывают шрамы от порезов и ожогов.

Читайте также Bocuse d'Or Ukraine: как под Киевом испытывали лучших поваров Украины

Быть шеф-поваром – нелегкий труд. К Международному дню шеф-повара Алекс Якутов и участники "Адской кухни" рассказали о шокирующих ситуациях на работе в реальной жизни.

На больничный из-за шутки

Повара регулярно травмируются – режутся и обжигаются. Чаще всего отрезают кончики пальцев на слайсере. Травмы происходят из-за скорости работы и неосторожности, –

рассказывает Алекс Якутов.

Однако, иногда шеф-повара могут травмироваться из-за неудачной шутки коллег. Об одной из таких "шуток" рассказал Алекс Якутов.

Со мной в кулинарной школе учился один сицилиец. Мы варили куриный бульон, и шеф, проходя мимо, решил пошутить: сказал, что повар переварил курицу. Понятно, что она переварится, ведь нам нужен бульон. Повар, услышав замечание, не задумываясь, полез рукой в кастрюлю – доставать курицу. Получил ожог всей ладони и ушел на больничный,

– рассказал Якутов.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Спасительная свеча

Без командной работы трудно работать на кухне любого ресторана. Историей из реальной жизни о командном духе поделился участник "Адской кухни" Равшан Мамедов:

– Мы готовили очень важный ужин для делегации с послами Франции, Германии и Испании. Готовились неделю. В самый ответственный момент на кухне исчезло электричество. Темнота! Телефоны запрещены. Даже фонарик включить нельзя, – вспомнил повар.



Равшан Мамедов / Фото Новый канал

– Хорошо, нашлась одна свеча, которая и спасла весь ужин! Повара передавали ее друг другу, подсвечивая блюда и доводя еду до совершенства. Тогда мы доказали, что слаженная работа команды сильнее любого внешнего фактора, – добавил Равшан.

Голодный лайнер

Свои стрессовые ситуации поварской жизни вспомнил Юрий Диденко, шеф-повар и участник реалити-шоу "Адская кухня".

Одна из самых стрессовых ситуаций произошла, когда работал на круизном лайнере. Я уронил со стеллажа три с половиной тысячи картофельных крокетов. Понимал, что весь вечерний сервис сорван. Стресс был колоссальный! Но спасибо коллегам, помогли все переделать,

– рассказал Юрий.



Юрий Диденко / Фото Новый канал

Праздник на двоих

А вот у Елены Охотник выдалась действительно нелегкая рабочая неделя перед празднованием Нового года.

Новый год в ресторане. По предварительным заказам ожидалось около 200 человек. Все повара уволились, и нас осталось двое,

– вспоминает участница "Адской кухни" Елена Охотник.

Девушка рассказала, что четыре дня до этого они работали фактически круглосуточно – спали по 3 часа.



Елена Охотник / Фото Новый канал

В ночь "икс" сил уже не оставалось никаких, но надо было работать. На кухне – восемь официантов, которые ждут заказ, а мы физически не успеваем. Как все отдали, до сих пор не знаю. Впервые за сутки попили воды, не говоря уже о свом ужине, в четыре утра,

– добавила Елена.

Какие трудности и коллективные соревнования ждут участников в реалити-шоу "Адская кухня" – смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.