Ви, мабуть, помічали, що у багатьох шеф-кухарів на тілі й руках є татуювання? Зазвичай тату приховують шрами від порізів та опіків.

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Бути шеф-кухарем – нелегка праця. До Міжнародного дня шеф-кухаря Алекс Якутов і учасники "Пекельної кухні" розповіли про трешові ситуації на роботі в реальному житті.

На лікарняний через жарти

Кухарі регулярно травмуються – ріжуться та обпікаються. Найчастіше відрізають кінчики пальців на слайсері. Травми відбуваються через швидкість роботи і необережність, – розповідає Алекс Якутов.

Проте, іноді шеф-кухарі можуть травмуватися через невдалий жарт колег. Про один з таких "жартів" розвів Алекс Якутов.

Зі мною в кулінарній школі навчався один сицилієць. Ми варили курячий бульйон, і шеф, проходячи повз, вирішив пожартувати: сказав, що кухар переварив курку. Зрозуміло, що вона перевариться, адже нам потрібен бульйон. Кухар, почувши зауваження, не замислюючись, поліз рукою в каструлю – діставати курку. Отримав опік усієї долоні й пішов на лікарняний, – розповів Якутов.



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Рятівна свічка

Без командної роботи важко працювати на кухні будь-якого ресторану. Історією з реально життя про командний дух, поділився учасник "Пекельної кухні" Равшан Мамедов:

– Ми готували дуже важливу вечерю для делегації з послами Франції, Німеччини та Іспанії. Готувалися тиждень. У найвідповідальніший момент на кухні зникла електрика. Темрява! Телефони заборонені. Навіть ліхтарик увімкнути не можна, – пригадав кухар.



Равшан Мамедов / Фото Новий канал

– Добре, знайшлася одна свічка, яка і врятувала всю вечерю! Кухарі передавали її одне одному, підсвічуючи страви і доводячи їжу до досконалості. Тоді ми довели, що злагоджена робота команди сильніша за будь-який зовнішній чинник, – додав Равшан.

Голодний лайнер

Свої стресові ситуації кухарського життя пригадав Юрій Діденко, шеф-кухар та учасник реаліті-шоу "Пекельна кухня".

Одна з найбільш стресових ситуацій сталася, коли працював на круїзному лайнері. Я впустив зі стелажа три з половиною тисячі картопляних крокетів. Розумів, що весь вечірній сервіс зірваний. Стрес був колосальний! Та дякувати колегам, допомогли все переробити, – розповів Юрій.



Юрій Діденко / Фото Новий канал

Свято на двох

А от в Олени Охотнік видався справді нелегкий робочий тиждень перед святкування Нового року.

Новий рік у ресторані. За попередніми замовленнями очікувалося близько 200 людей. Усі кухарі звільнилися, і нас залишилося двоє, – згадує учасниця "Пекельної кухні" Олена Охотнік.

Дівчина розповіла, що чотири дні перед цим вони працювали фактично цілодобово – спали по три години.



Олена Охотнік / Фото Новий канал

В ніч "ікс" сил вже не залишалося жодних, але треба було працювати. На кухні – вісім офіціантів, які чекають замовлення, а ми фізично не встигаємо. Як все віддали, досі не знаю. Вперше за добу попили води, не кажучи вже власну вечерю, о четвертій ранку, – додала Олена.

Які труднощі та колективні змагання чекали на учасників в реаліті-шоу "Пекельна кухня" – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.