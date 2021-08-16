Владимир Ярославский признался поклонникам, что он не идеальный и у него тоже много комплексов и недостатков.

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Шеф-повар неутомимо работает над собой, активно занимается спортом и старается вести здоровый образ жизни. Владимир Ярославский не единственный из всех известных звезд кулинарии, который не боится быть слабым и не идеализирует себя.

Я же не идеальный. Не всегда такой улыбчивый и добрый. Я также бываю раздраженным, вымотанным, дерганым, уставшим, злым и голодным, сонным и голова у меня тоже болит иногда (слава Богу не часто), – прокомментировал шеф-повар.



Владимир Ярославский / Фото со страницы шеф-повара

Комплексы и слабости Владимира Ярославского

Свои человеческие слабости повар описал в инстаграме и выделил из них:

Владимир очень любит поесть, из-за чего ему нужно себя контролировать.

Любит немного полениться . Повар привел пример своей лени: он может посетить спортзал 3 раза в неделю вместо четырех.

. Повар привел пример своей лени: он может посетить спортзал 3 раза в неделю вместо четырех. Дает людям шанс измениться, но чаще всего сразу замечает в них недостатки.

Владимир не верит, что за 3 месяца можно стать настоящим специалистом своего дела.

Иногда он слишком чуткий и ему трудно отказать людям.

Комплексует из-за низкого роста .

. Боится высоты.

Не лукавит, говорит правду в глаза , не приукрашивая ее.

, не приукрашивая ее. Также Владимир признался, что не умеет делать хорошие комплименты.

Я прям "мастер" комплиментов – это сарказм. Часто мои комплименты очень неуклюжие, – добавил шеф-повар.

Владимир, как настоящий профессионал и трудоголик, слишком много времени уделяет работе, не оставляя времени на себя. Именно этот фактор существенно повлиял на его личную жизнь.



Владимир Ярославский / Фото со страницы шеф-повара

Ресторатор утверждает, что из-за тяжелого характера и неумения находить общий язык в быту он до сих пор не нашел свою вторую половинку.

Поклонники и читатели Владимира Ярославского поддержали его в комментариях под публикацией и заверили, что у него все еще впереди.

Все мы не идеальны;

Вы идеальный, а не наговаривайте на себя;

К слову, поклонники кулинарного проекта "Мастер Шеф" и читатели блога Владимира Ярославского уже давно заподозрили, что у повара роман с коллегой по проекту Ольгой Мартыновской. Эти слухи до сих пор не подтверждает ни один из них, хотя пара часто появляется вместе на публике и даже отдыхала вместе в Египте.



Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото со страницы шеф-повара

Также в августе планируется выход совместной книги Ольги и Владимира: "100 рецептов на каждый день".

Текст из публикации Владимира Ярославского:

Мои слабости и недостатки

Я не идеальный. Не всегда такой улыбчивый и добрый. Я также бываю раздраженным, вымотанным, дерганым, уставшим, злым и голодным, сонным и голова у меня тоже болит иногда (слава Богу не часто).

Другие мои человеческие слабости:

– я очень люблю вкусно поесть, даже пожрать скорее (смеется) мне просто необходимо всегда себя контролировать в этом плане;

– я люблю немного полениться, но пока об этом только мечтаю (смеется);

Или вместо 4-х раз в неделю, хожу в зал 3 раза;

– мне трудно делать особые упражнения для шеи – вот тут точно руки не доходят;

– иногда, когда я вижу определенные линии поведения у людей, я "включаю" свой опыт и уже "вижу" что будет дальше – и принимаю решение. До события, хотя конечно, оставляю шанс всем поменяться;

– я не верю, что можно стать специалистом в своем деле, за 3 месяца – я больше за правило "потрать 10 тысяч часов, чтобы стать лучшим";

– я бываю слишком чуткий – мне трудно отказывать людям... но я уже работаю над этим;

– бывает, что я все еще переживаю из-за низкого роста;

– я боюсь высоты;

– бываю слишком прямым – часто говорю в глаза очевидную правду, не приукрашивая ее,

– я прям "мастер" комплиментов – это сарказм, часто мои комплименты очень неуклюжи. Очень...

– могу слишком много уделять времени работе, так много, что не оставляю на себя, практически ничего... что конечно же не смогло не сказаться на отсутствии личной жизни и вообще умении жить с кем-то и находить общий язык в быту – тяжелый характер.

О хороших чертах характера поговорю в следующий раз,

Пока достаточно.