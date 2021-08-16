Володимир Ярославський зізнався шанувальникам, що він не ідеальний та в нього теж чимало комплексів та недоліків.
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Шеф-кухар невтомно працює над собою, активно займається спортом та намагається вести здоровий спосіб життя. Володимир Ярославський чи не єдиний з поміж усіх відомих зірок кулінарії, який не боїться бути слабким та не ідеалізує себе.
Я ж не ідеальний. Не завжди такий усміхнений і добрий. Я також буваю роздратований, замотаний, засмиканий, втомлений, злий і голодний, сонний і голова у мене теж болить іноді (слава Богу не часто), – прокоментував шеф-кухар.
Володимир Ярославський / Фото зі сторінки шеф-кухаря
Комплекси та слабкості Володимира Ярославського
Свої людські слабкості кухар описав в інстаграмі та виділив з них такі:
- Володимир дуже любить поїсти, через що йому потрібно себе контролювати.
- Любить трохи полінуватися. Кухар навів приклад своєї ліні: він може відвідати спортзал 3 рази в тиждень замість чотирьох.
- Дає людям шанс змінитися, але найчастіше одразу помічає в них недоліки.
- Володимир не вірить, що за 3 місяці можна стати справжнім фахівцем своєї справи.
- Інколи він занадто чуйний та йому важко відмовити людям.
- Комплексує через свій низький ріст.
- Боїться висоти.
- Не лукавить, говорить правду в очі, не прикрашаючи її.
- Також Володимир зізнався, що не вміє робити влучні компліменти.
Я прям "майстер" компліментів – це сарказм. Часто мої компліменти дуже незграбні, – додав шеф-кухар.
Володимир, як справжній професіонал та трудоголік, занадто багато часу приділяє роботі, не залишаючи часу на себе. Саме цей фактор суттєво вплинув на його особисте життя.
Володимир Ярославський / Фото зі сторінки шеф-кухаря
Ресторатор стверджує, що через важкий характер та невміння знаходити спільну мову в побуті він досі не знайшов свою другу половинку.
Підтримка шанувальників
Шанувальники та читачі Володимира Ярославського підтримали його в коментарях під публікацією та запевнили, що у нього все ще попереду.
- Всі ми не ідеальні;
- Ви ідеальний, не наговорюйте на себе;
До слова, шанувальники кулінарного проєкту "Мастер Шеф" та читачі блогу Володимира Ярославського вже давно запідозрили, що у кухаря роман з колегою по проєкту Ольгою Мартиновською. Ці чутки досі не підтверджує жоден з них, хоч пара часто з'являється разом на публіці та навіть відпочивала разом в Єгипті.
Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський / Фото зі сторінки шеф-кухаря
Також у серпні планується вихід спільної книги Ольги та Володимира: "100 рецептів на кожен день".
Текст з публікації Володимира Ярославського:
Мої слабкості та недоліки
Я ж не ідеальний. Не завжди такий усміхнений і добрий. Я також буваю роздратований, замотаний, засмиканий, втомлений, злий і голодний, сонний і голова у мене теж болить іноді (слава Богу не часто).
Інші мої людські слабкості:
– я дуже люблю смачно поїсти, навіть пожерти швидше (сміється) мені просто необхідно завжди себе контролювати в цьому плані;
– я люблю трохи полінуватися, але поки про це тільки мрію (сміється);
Або замість 4-х раз в тиждень, ходжу в зал 3 рази;
– мені важко робити особливі вправи для шиї – ось тут точно руки не доходять;
– іноді, коли я бачу певні лінії поведінки у людей, я "включаю" свій досвід і вже "бачу" що буде далі – і приймаю рішення До події, хоча звичайно, залишаю шанс всьому помінятися;
– я не вірю, що можна стати фахівцем у своїй справі, за 3 місяці – я більше за правило "витрать 10 тисяч годин, щоб стати кращим";
– я буваю занадто чуйний - мені важко відмовляти людям ... але я вже працюю над цим;
– буває, що я все ще переживаю через свій низький зріст;
– я боюся висоти;
– буваю занадто прямим - часто говорю в очі очевидну правду, не прикрашаючи її;
– я прям «майстер» компліментів – це сарказм, часто мої компліменти дуже незграбні. Дуже ...
– можу занадто багато приділяти часу роботі, так багато, що не залишаю на себе ,практично нічого ... що звичайно ж не змогло позначитися на відсутності особистого життя і взагалі умінні жити з кимось і знаходити спільну мову в побуті – важкий характер.
Про хороші риси характеру поговорю в наступний раз,
Поки досить.