Мы подготовили для вас на выбор два варианта овощной икры: из баклажанов и из кабачков. Вам нужно только выбрать, ту которая больше по вкусу или приготовить все.

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Рецепт икры из баклажанов по-одесски

  • Время: 2 часа
  • Порции: 3 – 4

ікра
Баклажанная икра / Фото Клопотенко

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Баклажаны тщательно помойте водой и удалите хвостик. Отправьте их в духовку выпекаться на 60 минут.
  3. Охладите баклажаны и снимите с них кожуру.
  4. Бланшируйте помидоры, снимите кожицу.
  5. Болгарский перец почистите от хвостиков и удалите семена. Отправьте перец запечься в духовке на 20 – 30 минут.
  6. Отправьте все овощи в большую миску, выжмите туда чеснок через пресс и добавьте специй по вашему вкусу.
  7. Измельчите овощную массу с помощью блендера в однородную массу.
  8. Влейте масло и снова перебейте икру.
  9. Разложите икру по стерилизованным банкам, закройте крышками и храните в холодильнике. Приятного аппетита!

Простой рецепт кабачковой икры

  • Время: 3 часа
  • Порции: 3 (расчет на 3 литровые банки)

ікра
Икра кабачковая / Фото Деспозит фото

Приготовление:

  1. Мякоть кабачков натрите на грубой терке.
  2. Переложите все ингредиенты в кастрюлю, кроме чеснока и добавьте кабачки. Тушите овощи на медленном огне в течение 2 часов. Обязательно помешивайте икру, чтобы она не пригорела.
  3. Добавьте выжатый чеснок к кабачковой икре и тушите еще 15 минут.
  4. Горячую икру разложите по стерилизованным банкам и закройте крышками. Переверните банки вверх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте при комнатной температуре до полного остывания.
  5. Кабачковая икра готова. Приятного аппетита!