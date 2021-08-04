Мы подготовили для вас на выбор два варианта овощной икры: из баклажанов и из кабачков. Вам нужно только выбрать, ту которая больше по вкусу или приготовить все.

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Рецепт икры из баклажанов по-одесски

Время: 2 часа

2 часа Порции: 3 – 4



Баклажанная икра / Фото Клопотенко

Ингредиенты:

– 2 кг баклажанов;

– 5 шт. болгарских перцев;

– 2 шт. крупных помидоров;

– 1 головка чеснока;

– 100 мл оливкового масла;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Баклажаны тщательно помойте водой и удалите хвостик. Отправьте их в духовку выпекаться на 60 минут. Охладите баклажаны и снимите с них кожуру. Бланшируйте помидоры, снимите кожицу. Болгарский перец почистите от хвостиков и удалите семена. Отправьте перец запечься в духовке на 20 – 30 минут. Отправьте все овощи в большую миску, выжмите туда чеснок через пресс и добавьте специй по вашему вкусу. Измельчите овощную массу с помощью блендера в однородную массу. Влейте масло и снова перебейте икру. Разложите икру по стерилизованным банкам, закройте крышками и храните в холодильнике. Приятного аппетита!

Простой рецепт кабачковой икры

Время: 3 часа

3 часа Порции: 3 (расчет на 3 литровые банки)



Икра кабачковая / Фото Деспозит фото

Ингредиенты:

– 3 кг почищенных кабачков без семян и кожуры;

– 200 мл томатной пасты;

– 200 мл растительного масла;

– 100 мл уксуса;

– 100 г сахара;

– 1 ст. л. соли;

– 1 головка чеснока.

Приготовление: