Ми підготували для вас на вибір два варіанти овочевої ікри: з баклажанів та з кабачків. Вам потрібно тільки обрати, ту котра більше до смаку, або приготувати всі.

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Рецепт ікри з баклажанів по-одеськи

Час: 2 години

2 години Порції: 3 – 4



Баклажанна ікра / Фото Клопотенко

Інгредієнти:

– 2 кг баклажанів;

– 5 шт. болгарських перців;

– 2 шт. великих помідорів;

– 1 головка часнику;

– 100 мл оливкової олії;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Баклажани ретельно помийте водою та видаліть хвостик. Відправте їх на в духовку випікатися на 60 хвилин. Охолодіть баклажани та зніміть з них шкірку. Бланшуйте помідори, зніміть шкірку. Болгарський перець почистіть від хвостиків та видаліть насіння. Відправте перець запектися в духовці на 20 – 30 хвилин. Відправте всі овочі в велику миску, вичавіть туди часник через прес та додайте спецій на ваш смак. Подрібніть овочеву масу за допомогою блендера в однорідну масу. Влийте олію та знову перебийте ікру. Розкладіть ікру по стерилізованих банках, закрийте кришками та зберігайте в холодильнику. Смачного!

Простий рецепт кабачкової ікри

Час: 3 години

3 години Порції: 3 (розрахунок на 3 літрові банки)



Ікра кабачкова / Фото Деспозіт фото

Інгредієнти:

– 3 кг почищених кабачків без насіння та шкірки;

– 200 мл томатної пасти;

– 200 мл рослинної олії;

– 100 мл оцту;

– 100 г цукру;

– 1 ст. л. солі;

– 1 головка часнику.

Приготування: