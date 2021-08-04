Ми підготували для вас на вибір два варіанти овочевої ікри: з баклажанів та з кабачків. Вам потрібно тільки обрати, ту котра більше до смаку, або приготувати всі.

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Рецепт ікри з баклажанів по-одеськи

  • Час: 2 години
  • Порції: 3 – 4

ікра
Баклажанна ікра / Фото Клопотенко

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Баклажани ретельно помийте водою та видаліть хвостик. Відправте їх на в духовку випікатися на 60 хвилин.
  3. Охолодіть баклажани та зніміть з них шкірку.
  4. Бланшуйте помідори, зніміть шкірку.
  5. Болгарський перець почистіть від хвостиків та видаліть насіння. Відправте перець запектися в духовці на 20 – 30 хвилин.
  6. Відправте всі овочі в велику миску, вичавіть туди часник через прес та додайте спецій на ваш смак.
  7. Подрібніть овочеву масу за допомогою блендера в однорідну масу.
  8. Влийте олію та знову перебийте ікру.
  9. Розкладіть ікру по стерилізованих банках, закрийте кришками та зберігайте в холодильнику. Смачного!

Простий рецепт кабачкової ікри

  • Час: 3 години
  • Порції: 3 (розрахунок на 3 літрові банки)

ікра
Ікра кабачкова / Фото Деспозіт фото

Приготування:

  1. М'якоть кабачків натріть на грубій тертці.
  2. Перекладіть всі інгредієнти в каструлю, окрім часнику та додайте кабачки. Тушкуйте овочі на повільному вогні протягом 2 годин. Обов'язково помішуйте ікру, щоб вона не пригоріла.
  3. Додайте вичавлений часник до кабачкової ікри та тушкуйте ще 15 хвилин.
  4. Гарячу ікру розкладіть по стерилізованих банках та закрийте кришками. Переверніть банки догори дном та накрийте теплим рушником. Залишіть при кімнатній температурі до повного охолодження.
  5. Кабачкова ікра готова. Смачного!