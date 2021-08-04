Овощная икра на зиму: домашние рецепты из кабачков и баклажанов

Если ваши родные обожают овощную икру, вы должны приготовить им кабачковую и баклажанную! Они очень нежные по вкусу и структуре, а еще их удобно подавать к хлебу или к основным блюдам, как гарнир.

Мы подготовили для вас на выбор два варианта овощной икры: из баклажанов и из кабачков. Вам нужно только выбрать, ту которая больше по вкусу или приготовить все.

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Рецепт икры из баклажанов по-одесски

Время: 2 часа

2 часа Порции: 3 – 4



Баклажанная икра / Фото Клопотенко

– 2 кг баклажанов;– 5 шт. болгарских перцев;– 2 шт. крупных помидоров;– 1 головка чеснока;– 100 мл оливкового масла;– соль на ваш вкус;– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Баклажаны тщательно помойте водой и удалите хвостик. Отправьте их в духовку выпекаться на 60 минут. Охладите баклажаны и снимите с них кожуру. Бланшируйте помидоры, снимите кожицу. Болгарский перец почистите от хвостиков и удалите семена. Отправьте перец запечься в духовке на 20 – 30 минут. Отправьте все овощи в большую миску, выжмите туда чеснок через пресс и добавьте специй по вашему вкусу. Измельчите овощную массу с помощью блендера в однородную массу. Влейте масло и снова перебейте икру. Разложите икру по стерилизованным банкам, закройте крышками и храните в холодильнике. Приятного аппетита!

Простой рецепт кабачковой икры

Время: 3 часа

3 часа Порции: 3 (расчет на 3 литровые банки)



Икра кабачковая / Фото Деспозит фото

– 3 кг почищенных кабачков без семян и кожуры;– 200 мл томатной пасты;– 200 мл растительного масла;– 100 мл уксуса;– 100 г сахара;– 1 ст. л. соли;– 1 головка чеснока.

Приготовление: