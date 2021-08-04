Овощная икра на зиму: домашние рецепты из кабачков и баклажанов
4 августа 2021 , 22:48Читати новину українською
Источник:24 канал
Если ваши родные обожают овощную икру, вы должны приготовить им кабачковую и баклажанную! Они очень нежные по вкусу и структуре, а еще их удобно подавать к хлебу или к основным блюдам, как гарнир.
Мы подготовили для вас на выбор два варианта овощной икры: из баклажанов и из кабачков. Вам нужно только выбрать, ту которая больше по вкусу или приготовить все.
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Рецепт икры из баклажанов по-одесски
- Время: 2 часа
- Порции: 3 – 4
Баклажанная икра / Фото Клопотенко
– 2 кг баклажанов;
– 5 шт. болгарских перцев;
– 2 шт. крупных помидоров;
– 1 головка чеснока;
– 100 мл оливкового масла;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Баклажаны тщательно помойте водой и удалите хвостик. Отправьте их в духовку выпекаться на 60 минут.
- Охладите баклажаны и снимите с них кожуру.
- Бланшируйте помидоры, снимите кожицу.
- Болгарский перец почистите от хвостиков и удалите семена. Отправьте перец запечься в духовке на 20 – 30 минут.
- Отправьте все овощи в большую миску, выжмите туда чеснок через пресс и добавьте специй по вашему вкусу.
- Измельчите овощную массу с помощью блендера в однородную массу.
- Влейте масло и снова перебейте икру.
- Разложите икру по стерилизованным банкам, закройте крышками и храните в холодильнике. Приятного аппетита!
Простой рецепт кабачковой икры
- Время: 3 часа
- Порции: 3 (расчет на 3 литровые банки)
Икра кабачковая / Фото Деспозит фото
– 3 кг почищенных кабачков без семян и кожуры;
– 200 мл томатной пасты;
– 200 мл растительного масла;
– 100 мл уксуса;
– 100 г сахара;
– 1 ст. л. соли;
– 1 головка чеснока.
Приготовление:
- Мякоть кабачков натрите на грубой терке.
- Переложите все ингредиенты в кастрюлю, кроме чеснока и добавьте кабачки. Тушите овощи на медленном огне в течение 2 часов. Обязательно помешивайте икру, чтобы она не пригорела.
- Добавьте выжатый чеснок к кабачковой икре и тушите еще 15 минут.
- Горячую икру разложите по стерилизованным банкам и закройте крышками. Переверните банки вверх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте при комнатной температуре до полного остывания.
- Кабачковая икра готова. Приятного аппетита!