Овощная икра на зиму: домашние рецепты из кабачков и баклажанов

4 августа 2021 , 22:48
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Если ваши родные обожают овощную икру, вы должны приготовить им кабачковую и баклажанную! Они очень нежные по вкусу и структуре, а еще их удобно подавать к хлебу или к основным блюдам, как гарнир.

Мы подготовили для вас на выбор два варианта овощной икры: из баклажанов и из кабачков. Вам нужно только выбрать, ту которая больше по вкусу или приготовить все.

Читайте также Легкие салаты с курицей – именно для лета: с корейской морковью, дыней и овощами гриль

Рецепт икры из баклажанов по-одесски

  • Время: 2 часа
  • Порции: 3 – 4


Баклажанная икра / Фото Клопотенко

Ингредиенты:
– 2 кг баклажанов;
– 5 шт. болгарских перцев;
– 2 шт. крупных помидоров;
– 1 головка чеснока;
– 100 мл оливкового масла;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Баклажаны тщательно помойте водой и удалите хвостик. Отправьте их в духовку выпекаться на 60 минут.
  3. Охладите баклажаны и снимите с них кожуру.
  4. Бланшируйте помидоры, снимите кожицу.
  5. Болгарский перец почистите от хвостиков и удалите семена. Отправьте перец запечься в духовке на 20 – 30 минут.
  6. Отправьте все овощи в большую миску, выжмите туда чеснок через пресс и добавьте специй по вашему вкусу.
  7. Измельчите овощную массу с помощью блендера в однородную массу.
  8. Влейте масло и снова перебейте икру.
  9. Разложите икру по стерилизованным банкам, закройте крышками и храните в холодильнике. Приятного аппетита!

Простой рецепт кабачковой икры

  • Время: 3 часа
  • Порции: 3 (расчет на 3 литровые банки)


Икра кабачковая / Фото Деспозит фото

Ингредиенты:
– 3 кг почищенных кабачков без семян и кожуры;
– 200 мл томатной пасты;
– 200 мл растительного масла;
– 100 мл уксуса;
– 100 г сахара;
– 1 ст. л. соли;
– 1 головка чеснока.

Приготовление:

  1. Мякоть кабачков натрите на грубой терке.
  2. Переложите все ингредиенты в кастрюлю, кроме чеснока и добавьте кабачки. Тушите овощи на медленном огне в течение 2 часов. Обязательно помешивайте икру, чтобы она не пригорела.
  3. Добавьте выжатый чеснок к кабачковой икре и тушите еще 15 минут.
  4. Горячую икру разложите по стерилизованным банкам и закройте крышками. Переверните банки вверх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте при комнатной температуре до полного остывания.
  5. Кабачковая икра готова. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак