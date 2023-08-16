Именно то, что нужно летом: готовим овощную запеканку на скорую руку
16 августа 2023, 14:29Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Ищете быстрый, но вкусный рецепт овощной запеканки? У нас есть интересный вариант блюда. Такую запеканку удобно есть руками или подавать вместе со сметаной.
Летом всегда хочется простой и легкой пищи, как эта овощная запеканка. Ее удобно брать в дорогу, ведь даже холодной она изрядно вкусна.
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Полейте ее домашней сметаной или другим любимым соусом и наслаждайтесь обедом или легким ужином.
Рецепт овощной запеканки, как пирог
- Время: 60 минут
- Порции: 6
– кабачок;
– 2 картофелины;
– 1 морковь;
– 1 репчатый лук;
– 3 куриных яйца;
– твердый сыр;
– свежая зелень;
– 1 ложка муки;
– 1 ложка сметаны;
– соль;
– черный молотый перец;
– сухой чеснок или зубчик свежего.
Приготовление:
- Натираем кабачок на терке. Добавляем соли и отжимаем лишний сок.
- Натираем на терке очищенный картофель, морковь, лук и смешиваем с кабачком.
- Перемешиваем все ингредиенты, добавляем специи.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем овощную запеканку 50 – 60 минут до готовности.
- Готовое блюдо охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить молодую вареную кукурузу в молоке.