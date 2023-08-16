Именно то, что нужно летом: готовим овощную запеканку на скорую руку

Ищете быстрый, но вкусный рецепт овощной запеканки? У нас есть интересный вариант блюда. Такую запеканку удобно есть руками или подавать вместе со сметаной.

Летом всегда хочется простой и легкой пищи, как эта овощная запеканка. Ее удобно брать в дорогу, ведь даже холодной она изрядно вкусна.

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Полейте ее домашней сметаной или другим любимым соусом и наслаждайтесь обедом или легким ужином.

Рецепт овощной запеканки, как пирог

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

– кабачок;– 2 картофелины;– 1 морковь;– 1 репчатый лук;– 3 куриных яйца;– твердый сыр;– свежая зелень;– 1 ложка муки;– 1 ложка сметаны;– соль;– черный молотый перец;– сухой чеснок или зубчик свежего.

Приготовление:

Натираем кабачок на терке. Добавляем соли и отжимаем лишний сок.

Натираем на терке очищенный картофель, морковь, лук и смешиваем с кабачком.

Перемешиваем все ингредиенты, добавляем специи.

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем овощную запеканку 50 – 60 минут до готовности.

Готовое блюдо охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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