Влітку завжди хочеться простою та легкої їжі, як ось ця овочева запіканка. Її зручно брати в дорогу, адже навіть холодною вона неабияка смачна.
Читайте також Яловича котлета – універсальний продукт: три оригінальні рецепти, які це доведуть
Полийте її домашньою сметаною, або іншим улюбленим соусом та насолоджуйтеся обідом чи легкою вечерею.
Рецепт овочевої запіканки, як пиріг
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Натираємо кабачок на тертці. Додаємо солі та відтискаємо зайвий сік.
- Натираємо на тертці очищену картоплю, моркву, цибулю та змішуємо з кабачком.
- Перемішуємо всі інгредієнти, додаємо спеції.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо овочеву запіканку 50 – 60 хвилин до готовності.
- Готову страву охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.
Смачного!