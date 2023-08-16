Влітку завжди хочеться простою та легкої їжі, як ось ця овочева запіканка. Її зручно брати в дорогу, адже навіть холодною вона неабияка смачна.

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Полийте її домашньою сметаною, або іншим улюбленим соусом та насолоджуйтеся обідом чи легкою вечерею.

Рецепт овочевої запіканки, як пиріг

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Натираємо кабачок на тертці. Додаємо солі та відтискаємо зайвий сік.
  • Натираємо на тертці очищену картоплю, моркву, цибулю та змішуємо з кабачком.
  • Перемішуємо всі інгредієнти, додаємо спеції.
  • Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо овочеву запіканку 50 – 60 хвилин до готовності.
  • Готову страву охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.

Смачного!