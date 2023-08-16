Влітку завжди хочеться простою та легкої їжі, як ось ця овочева запіканка. Її зручно брати в дорогу, адже навіть холодною вона неабияка смачна.

Читайте також Яловича котлета – універсальний продукт: три оригінальні рецепти, які це доведуть

Полийте її домашньою сметаною, або іншим улюбленим соусом та насолоджуйтеся обідом чи легкою вечерею.

Рецепт овочевої запіканки, як пиріг

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– кабачок;

– 2 картоплини;

– 1 морква;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 3 курячих яйця;

– твердий сир;

– свіжа зелень;

– 1 ложка борошна;

– 1 ложка сметани;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– сухий часник або зубчик свіжого.

Приготування:

Натираємо кабачок на тертці. Додаємо солі та відтискаємо зайвий сік.

Натираємо на тертці очищену картоплю, моркву, цибулю та змішуємо з кабачком.

Перемішуємо всі інгредієнти, додаємо спеції.

Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо овочеву запіканку 50 – 60 хвилин до готовності.

Готову страву охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати молоду варену кукурудзу в молоці.