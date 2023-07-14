Любимое блюдо всей семьи: овощная запеканка в духовке
14 июля 2023, 12:38Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Летом так и хочется чего-нибудь легкого, низкокалорийного. Почему бы не приготовить овощную запеканку из продуктов, которые под рукой? У нас есть рецепт.
Эта овощная запеканка очень вкусная, сытная, но не калорийная. Она подойдет как для детского меню, так и к обеду или ужину.
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По желанию к ней можно отдельно подать рыбу или мясо или просто полить любимым соусом. Также можно менять ингредиенты от сезона: добавлять тыкву, фенхель, помидоры.
Рецепт овощной запеканки
- Время: 60 минут
- Порции: 8
– 1 средний кабачок;
– 2 средних картофелины;
– 1 морковка;
– 1 луковица;
– 3 яйца;
– твердый сыр;
– зелень;
– 1 ложка муки;
– 1 ложка сметаны;
– соль, черный молотый перец, сухой чеснок или свежий.
Приготовление:
- Натираем очищенный кабачок на мелкой терке, солим и отжимаем лишний сок.
- Также натираем очищенный картофель, морковь и лук. Смешиваем все с кабачковой массой.
- Добавляем специи, муку и сметану.
- Переводим все в жаропрочную форму и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 50 минут.
- Готовую запеканку подаем горячей или холодной.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковую икру как из магазина.