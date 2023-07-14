Ця овочева запіканка дуже смачна, ситна, але не калорійна. Вона підійде як для дитячого меню, так і до обіду чи вечері.
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За бажанням до неї можна окремо подати рибу чи м1ясо, або просто полити улюбленим соусом. Також можна змінювати інгредієнти від сезону: додавати гарбуз, фенхель, помідори.
Рецепт овочевої запіканки
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Натираємо очищений кабачок на дрібній тертці, солимо та віджимаємо зайвий сік.
- Також натираємо очищену картоплю, моркву та цибулю. Змішуємо все з кабачковою масою.
- Додаємо спеції, борошно та сметану.
- Перекладаємо все в жаротривку форму та випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах 50 хвилин.
- Готову запіканку подаємо гарячою, або холодною.
Смачного!