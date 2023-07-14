Эта овощная запеканка очень вкусная, сытная, но не калорийная. Она подойдет как для детского меню, так и к обеду или ужину.

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По желанию к ней можно отдельно подать рыбу или мясо или просто полить любимым соусом. Также можно менять ингредиенты от сезона: добавлять тыкву, фенхель, помидоры.

Рецепт овощной запеканки

Время: 60 минут

60 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 1 средний кабачок;

– 2 средних картофелины;

– 1 морковка;

– 1 луковица;

– 3 яйца;

– твердый сыр;

– зелень;

– 1 ложка муки;

– 1 ложка сметаны;

– соль, черный молотый перец, сухой чеснок или свежий.

Приготовление:

Натираем очищенный кабачок на мелкой терке, солим и отжимаем лишний сок.

Также натираем очищенный картофель, морковь и лук. Смешиваем все с кабачковой массой.

Добавляем специи, муку и сметану.

Переводим все в жаропрочную форму и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 50 минут.

Готовую запеканку подаем горячей или холодной.

Приятного аппетита!

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