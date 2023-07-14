Эта овощная запеканка очень вкусная, сытная, но не калорийная. Она подойдет как для детского меню, так и к обеду или ужину.

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По желанию к ней можно отдельно подать рыбу или мясо или просто полить любимым соусом. Также можно менять ингредиенты от сезона: добавлять тыкву, фенхель, помидоры.

Рецепт овощной запеканки

  • Время: 60 минут
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Натираем очищенный кабачок на мелкой терке, солим и отжимаем лишний сок.
  • Также натираем очищенный картофель, морковь и лук. Смешиваем все с кабачковой массой.
  • Добавляем специи, муку и сметану.
  • Переводим все в жаропрочную форму и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах 50 минут.
  • Готовую запеканку подаем горячей или холодной.

Приятного аппетита!