Кабачковая икра – популярная зимняя закуска, которую часто подают к овощным гарнирам из картофеля, или к мясу, или рыбе. Также вкусно просто смазать закуску на хлеб или брускету. 24 канал подготовил проверенный рецепт.

Читайте также Такого вы еще не пробовали: куриные стрипсы в шоколадном соусе с перцем чили

Обязательно попытайтесь приготовить такую закрутку на зиму. Она точно понравится всем.

Рецепт кабачковой икры

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 3 килограмма кабачков;

– 1 килограмма моркови;

– 400 миллилитров подсолнечного масла;

– 4 столовые ложки томатной пасты;

– 2 столовые ложки соли;

– сахар;

– 2 – 3 столовых ложки уксуса 5 – 9%.

Приготовление:

Тщательно помойте овощи проточной водой. Срежьте с кабачков кожицу и нарежьте мякоть кусочками. Почистите морковь от кожуры, нарежьте кусочками.

Отправьте кабачки и морковь в большую кастрюлю (минимум 6 литров), залейте овощи водой.

Отправьте кастрюлю на огонь и отварите овощи в течение 40 минут.

Готовые овощи переложите в миску и измельчите блендером в пюре.

Снова перелейте пюре в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте в пюре сахар, соль, уксус и томатную пасту. Перемешайте и варите еще 50 минут.

Переложите кабачковую икру в стерилизованные банки и закройте крышками. Переверните закрытые банки с икрой вверх дном и накройте вафельным полотенцем. Обязательно охладите икру при комнатной температуре.

Храните кабачковую икру в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

Понравился ли рецепт закрутки на зиму? Попытайтесь также приготовить домашний вишняк.