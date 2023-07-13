Кабачковая икра – популярная зимняя закуска, которую часто подают к овощным гарнирам из картофеля, или к мясу, или рыбе. Также вкусно просто смазать закуску на хлеб или брускету. 24 канал подготовил проверенный рецепт.

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Обязательно попытайтесь приготовить такую закрутку на зиму. Она точно понравится всем.

Рецепт кабачковой икры

  • Время: 2 часа
  • Порции: 2 – 4

Приготовление:

  • Тщательно помойте овощи проточной водой. Срежьте с кабачков кожицу и нарежьте мякоть кусочками. Почистите морковь от кожуры, нарежьте кусочками.
  • Отправьте кабачки и морковь в большую кастрюлю (минимум 6 литров), залейте овощи водой.
  • Отправьте кастрюлю на огонь и отварите овощи в течение 40 минут.
  • Готовые овощи переложите в миску и измельчите блендером в пюре.
  • Снова перелейте пюре в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте в пюре сахар, соль, уксус и томатную пасту. Перемешайте и варите еще 50 минут.
  • Переложите кабачковую икру в стерилизованные банки и закройте крышками. Переверните закрытые банки с икрой вверх дном и накройте вафельным полотенцем. Обязательно охладите икру при комнатной температуре.
  • Храните кабачковую икру в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!