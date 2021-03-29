Овощной бульон: простой рецепт от Марко Черветти
Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом овощного бульона. Запишите себе рецепт.
Источник:YouTube Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказывает как приготовить овощной бульон с добавлением ароматных трав и запеченных овощей.
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Рецепт овощного бульона
- Тщательно помойте овощи, разрежьте на три части морковь, лук – пополам, сельдерей, свеклу – ломтиками.
- Выложите в миску, добавьте оливковое масло, соль, перемешайте.
- Разогрейте духовку до температуры 140 градусов, на противень выложите овощи, отправьте запекаться 50 минут.
- Достаньте овощи из духовки, выложите в кастрюлю с водой, варите в течение 45 минут.
- Стебель сельдерея помойте, нарежьте ломтиками, добавьте в бульон вместе с запеченным луком, варите еще 12 минут.
- Помойте петрушку, шалфей, тимьян, выложите в бульон, добавьте перец.
- Процедите бульон.
- Налейте в тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт овощного бульона от Марко Черветти в видео:
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