Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом рыбы по-тайски. Запишите себе рецепт.

Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти вместе с кулинарным экспертом тайской кухни Игорем Крамаренко рассказывают как приготовить рыбу по-тайски с соусом.

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Рецепт рыбы по-тайски

Ингредиенты:

– 1 шт. рыбы (сибас);

– рыбный соус;

– сахар (пальмовый);

– лайм;

– чеснок;

– перец чили;

– кинза;

– лук шалот;

– галангал;

– лемонграсс;

– соль.

Для приготовления соуса помойте перец чили, очистите от косточек, измельчить ножом. Чеснок очистите, измельчите ножом. Корень кинзы помойте, измельчите ножом. В ступу выложите чеснок, добавьте соль, перец чили, пальмовый сахар, корень кинзы, добавьте сок лайма, рыбный соус, измельчите до однородной консистенции. Помойте лемонграсс, галангал, почистите лук, перец чили, чеснок, нарежьте ломтиками. Тщательно помойте рыбу, сделайте небольшие надрезы с двух сторон. Выложите на противень лемонграсс, галангал, лук, перец чили, чеснок, сверху выложите рыбу, вылейте половину соуса. Разогрейте духовку, готовьте в режиме "на пару" в течение 15 минут. Выложите на тарелку, задекорируйте листьями кинзы. Подавайте с соусом. Приятного аппетита!

Рецепт рыбы по-тайски от Марко Черветти в видео: