Рыба по-тайски: рецепт от Марко Черветти
Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом рыбы по-тайски. Запишите себе рецепт.
Источник:YouTube Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти вместе с кулинарным экспертом тайской кухни Игорем Крамаренко рассказывают как приготовить рыбу по-тайски с соусом.
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Рецепт рыбы по-тайски
- Для приготовления соуса помойте перец чили, очистите от косточек, измельчить ножом.
- Чеснок очистите, измельчите ножом.
- Корень кинзы помойте, измельчите ножом.
- В ступу выложите чеснок, добавьте соль, перец чили, пальмовый сахар, корень кинзы, добавьте сок лайма, рыбный соус, измельчите до однородной консистенции.
- Помойте лемонграсс, галангал, почистите лук, перец чили, чеснок, нарежьте ломтиками.
- Тщательно помойте рыбу, сделайте небольшие надрезы с двух сторон. Выложите на противень лемонграсс, галангал, лук, перец чили, чеснок, сверху выложите рыбу, вылейте половину соуса.
- Разогрейте духовку, готовьте в режиме "на пару" в течение 15 минут.
- Выложите на тарелку, задекорируйте листьями кинзы. Подавайте с соусом. Приятного аппетита!
Рецепт рыбы по-тайски от Марко Черветти в видео:
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