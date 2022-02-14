Чтобы приготовить вкусный крем-суп, не обязательно покупать дорогие креветки, батат или брокколи. Тем более не в сезон. Берите продукты, которые всегда есть дома: картошку, морковку, лук. Подойдет даже замороженный кабачок.
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Украсить суп можно кусочками обжаренного бекона, морковными чипсами или просто семечками подсолнуха.
Рецепт овощного крем-супа
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Фото Богданны Рыбак
Приготовление:
- В сотейник выложите произвольно нарезанные овощи. Положите кусочек сливочного масла, веточку тимьяна и влейте 80 – 100 миллилитров чистой воды.
- Из слоя пищевого пергамента сформируйте картуш (крышечку) и накройте им овощи в сотейнике. Варите овощи на медленном огне 10 минут.
- Влейте сливки и снова накройте картушем. Варите овощи до готовности.
- Перебейте все отварные ингредиенты блендером до консистенции крем-супа (однородного пюре).
- Нарежьте бекон кубиками и обжарьте на сковородке 4 – 5 минут (до хрустящей корочки). Параллельно с беконом обжарьте кусочки хлеба.
- Выложите крем-суп в глубокие тарелки, в центр положите обжаренный бекон и посыпьте пармезаном.
- На край тарелки выложите хрустящие гренки и подавайте овощной крем-суп к столу.