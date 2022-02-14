Чтобы приготовить вкусный крем-суп, не обязательно покупать дорогие креветки, батат или брокколи. Тем более не в сезон. Берите продукты, которые всегда есть дома: картошку, морковку, лук. Подойдет даже замороженный кабачок.

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Украсить суп можно кусочками обжаренного бекона, морковными чипсами или просто семечками подсолнуха.

Рецепт овощного крем-супа

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Фото Богданны Рыбак

Ингредиенты:

– 1 картофелина;

– 2 средние морковки;

– ½ цуккини;

– 1 репчатая луковица;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 1 веточка чабреца;

– 100 миллилитров коровьих сливок (жирностью 18%);

– соль;

– черный молотый перец.



Для украшения:

– 2 ломтика бекона;

– пармезан;

– 4 кусочка батона.

Приготовление:

В сотейник выложите произвольно нарезанные овощи. Положите кусочек сливочного масла, веточку тимьяна и влейте 80 – 100 миллилитров чистой воды.

Из слоя пищевого пергамента сформируйте картуш (крышечку) и накройте им овощи в сотейнике. Варите овощи на медленном огне 10 минут.

Влейте сливки и снова накройте картушем. Варите овощи до готовности.

Перебейте все отварные ингредиенты блендером до консистенции крем-супа (однородного пюре).

Нарежьте бекон кубиками и обжарьте на сковородке 4 – 5 минут (до хрустящей корочки). Параллельно с беконом обжарьте кусочки хлеба.

Выложите крем-суп в глубокие тарелки, в центр положите обжаренный бекон и посыпьте пармезаном.

На край тарелки выложите хрустящие гренки и подавайте овощной крем-суп к столу.