Щоб приготувати смачний крем-суп, не обов'язково купувати креветки, батат чи броколі. Тим паче не в сезон. Беріть продукти, що завжди є вдома: картоплю, моркву, цибулю. Підійде навіть заморожений кабачок.

Читайте також Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою

Прикрасити суп можна обсмаженими шматочками бекону, чипсами з моркви або просто насінням соняшника.

Рецепт овочевого крем-супу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Фото Богданни Рибак

Інгредієнти:

– 1 картоплина;

– 2 середні морквини;

– ½ цукіні;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 гілочка чебрецю;

– 100 мілілітрів коров'ячих вершків (жирністю 18%);

– сіль;

– мелений чорний перець.



Для декору:

– 2 скибочки бекону;

– пармезан;

– 4 скибки батону.

Приготування:

У сотейник викладіть довільно нарізані овочі. Покладіть шматочок вершкового масла, гілочку чебрецю та влийте 80 – 100 мілілітрів чистої води.

З шару харчового пергаменту сформуйте картуш (кришечку) та накрийте ним овочі в сотейнику. Варіть овочі на повільному вогні 10 хвилин.

Влийте вершки та знову накрийте картушем. Варіть овочі до готовності.

Перебийте всі відварені інгредієнти блендером до консистенції крем-супу (однорідного пюре).

Наріжте бекону кубиками та обсмажте на сковорідці 4 – 5 хвилин (до хрумкої скоринки). Паралельно з беконом обсмажте шматочки хліба.

Викладіть крем-суп у глибокі тарілки, в центр покладіть обсмажений бекон та посипте пармезаном.

На край тарілки викладіть хрумкі грінки та подавайте овочевий крем-суп до столу.