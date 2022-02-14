Овощной крем-суп за 30 минут: домашний хит из простых ингредиентов

14 февраля 2022 , 19:56
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Источник:

инстаграм Богданны Рыбак

Вы еще не готовили крем-суп? Значит, пора попробовать. Минимум времени, бюджетные продукты, немного магии – и блюдо готово!

Чтобы приготовить вкусный крем-суп, не обязательно покупать дорогие креветки, батат или брокколи. Тем более не в сезон. Берите продукты, которые всегда есть дома: картошку, морковку, лук. Подойдет даже замороженный кабачок.

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Украсить суп можно кусочками обжаренного бекона, морковными чипсами или просто семечками подсолнуха.

Рецепт овощного крем-супа

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Фото Богданны Рыбак

Ингредиенты:
– 1 картофелина;
– 2 средние морковки;
– ½ цуккини;
– 1 репчатая луковица;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 веточка чабреца;
– 100 миллилитров коровьих сливок (жирностью 18%);
– соль;
– черный молотый перец.

Для украшения:
– 2 ломтика бекона;
– пармезан;
– 4 кусочка батона.

Приготовление:

  1. В сотейник выложите произвольно нарезанные овощи. Положите кусочек сливочного масла, веточку тимьяна и влейте 80 – 100 миллилитров чистой воды.
  1. Из слоя пищевого пергамента сформируйте картуш (крышечку) и накройте им овощи в сотейнике. Варите овощи на медленном огне 10 минут.
  1. Влейте сливки и снова накройте картушем. Варите овощи до готовности.
  1. Перебейте все отварные ингредиенты блендером до консистенции крем-супа (однородного пюре).
  1. Нарежьте бекон кубиками и обжарьте на сковородке 4 – 5 минут (до хрустящей корочки). Параллельно с беконом обжарьте кусочки хлеба.
  1. Выложите крем-суп в глубокие тарелки, в центр положите обжаренный бекон и посыпьте пармезаном.
  1. На край тарелки выложите хрустящие гренки и подавайте овощной крем-суп к столу.

Что такое картуш

Это кулинарная шапка, которая делается из пергамента для выпекания. Ею накрывают сотейник, чтобы она прикасалась к поверхности овощей, но не доходила до краев посуды. Ее используют для карамелизации, глазирования и варки с небольшим количеством воды.
Автор: Богданна Рибак