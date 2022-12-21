Обычно основой паштетов выступают мясные компоненты или субпродукты, но на Сочельник такое блюдо не приготовишь. В этом случае можно воспользоваться рецептом овощного паштета, который будет наслаждаться абсолютно всем.

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Рецепт овощного паштета из фасоли

Время: 40 минут

Порций: 4

Звезда постного стола / Фото wjazdnakuchnie

Ингредиенты:

2 стакана фасоли;

1 картофелина;

1 морковь;

1 петрушка;

1/4 большого сельдерея;

1 большая луковица;

1 лук-порей;

2 яйца;

оливковое масло;

соль и перец по вкусу;

специи: сушеный имбирь, мускатный орех, майоран, чили, 1 – 2 зубчика чеснока, сушеные помидоры, оливки, петрушка.

Приготовление:

Овощи чистим и варим в подсоленной воде. Даем им остыть и измельчаем с помощью мясорубки или блендера. Добавляем в массу яйца и тщательно перемешиваем. Приправляем массу специями, собственноручно регулируем остроту блюда. Если консистенция массы слишком редкая – добавляем немного панировочных сухарей. Перекладываем паштет в форму и выпекаем 10 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!