Обычно основой паштетов выступают мясные компоненты или субпродукты, но на Сочельник такое блюдо не приготовишь. В этом случае можно воспользоваться рецептом овощного паштета, который будет наслаждаться абсолютно всем.

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Рецепт овощного паштета из фасоли

Время: 40 минут

Порций: 4

Звезда постного стола / Фото wjazdnakuchnie

Ингредиенты:

  • 2 стакана фасоли;
  • 1 картофелина;
  • 1 морковь;
  • 1 петрушка;
  • 1/4 большого сельдерея;
  • 1 большая луковица;
  • 1 лук-порей;
  • 2 яйца;
  • оливковое масло;
  • соль и перец по вкусу;
  • специи: сушеный имбирь, мускатный орех, майоран, чили, 1 – 2 зубчика чеснока, сушеные помидоры, оливки, петрушка.

Приготовление:

  1. Овощи чистим и варим в подсоленной воде. Даем им остыть и измельчаем с помощью мясорубки или блендера.
  2. Добавляем в массу яйца и тщательно перемешиваем.
  3. Приправляем массу специями, собственноручно регулируем остроту блюда.
  4. Если консистенция массы слишком редкая – добавляем немного панировочных сухарей.
  5. Перекладываем паштет в форму и выпекаем 10 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!