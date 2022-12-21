Идеальное решение для постного стола: готовим овощной паштет
21 декабря 2022, 16:50Читати новину українською
Источник:Beszamel
Паштеты – очень универсальная опция, которая подходит к столу для любых случаев. Они прекрасно дополняют другие блюда и очень легки в приготовлении.
Обычно основой паштетов выступают мясные компоненты или субпродукты, но на Сочельник такое блюдо не приготовишь. В этом случае можно воспользоваться рецептом овощного паштета, который будет наслаждаться абсолютно всем.
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Рецепт овощного паштета из фасоли
Время: 40 минут
Порций: 4
Звезда постного стола / Фото wjazdnakuchnie
Ингредиенты:
- 2 стакана фасоли;
- 1 картофелина;
- 1 морковь;
- 1 петрушка;
- 1/4 большого сельдерея;
- 1 большая луковица;
- 1 лук-порей;
- 2 яйца;
- оливковое масло;
- соль и перец по вкусу;
- специи: сушеный имбирь, мускатный орех, майоран, чили, 1 – 2 зубчика чеснока, сушеные помидоры, оливки, петрушка.
Приготовление:
- Овощи чистим и варим в подсоленной воде. Даем им остыть и измельчаем с помощью мясорубки или блендера.
- Добавляем в массу яйца и тщательно перемешиваем.
- Приправляем массу специями, собственноручно регулируем остроту блюда.
- Если консистенция массы слишком редкая – добавляем немного панировочных сухарей.
- Перекладываем паштет в форму и выпекаем 10 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!