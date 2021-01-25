Как приготовить овощной суп Минестроне: рецепт от Марко Черветти
Итальянский шеф-повар поделился рецептом вкусного овощного супа. Как правильно готовить – читайте в материале.
Минестроне – традиционное блюдо итальянской кухни. Овощной суп готовят из сезонных овощей с добавлением пасты, риса, фасоли или чечевицы. Марко Черветти поделился рецептом на своей странице в фейсбук.
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Овощной суп
- В миске с холодной водой и содой тщательно помойте все овощи.
- Лук, картофель, топинамбур, корень сельдерея, фенхель, капусту брокколи, тыкву, репу – разрежьте пополам. Петрушку измельчите ножом.
- В большую кастрюлю с водой выложите овощи, добавьте брюссельскую капусту, морковь, зеленый горошек, чечевицу, фасоль, петрушку, корочку сыра, варите несколько часов.
- Выложите отваренные овощи, измельчите ножом. Бульон оставьте.
- В маленькой кастрюле смешайте измельченные овощи с бульоном, добавьте соль, перец, варите еще несколько минут.
- Выложите на тарелку, добавьте оливковое масло. Приятного аппетита!
Овощной суп Минестроне – по рецепту Марко Черветти в видео:
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