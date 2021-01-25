Итальянский шеф-повар поделился рецептом вкусного овощного супа. Как правильно готовить – читайте в материале.

Минестроне – традиционное блюдо итальянской кухни. Овощной суп готовят из сезонных овощей с добавлением пасты, риса, фасоли или чечевицы. Марко Черветти поделился рецептом на своей странице в фейсбук.

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Овощной суп

Ингредиенты:

– 150 граммов репы;

– 400 граммов брокколи;

– 200 граммов зеленого горошка;

– 200 граммов фенхеля;

– 600 граммов сельдерея (стебель и корень);

– 50 граммов петрушки;

– 150 граммов брюссельской капусты;

– 50 граммов чечевицы (разных видов);

– 100 граммов фасоли (разных видов);

– 350 граммов тыквы;

– 250 граммов картофеля;

– 70 граммов топинамбура;

– 300 граммов моркови;

– 100 граммов лука;

– корочка сыра пармезан;

– соль,

– перец;

– оливковое масло;

– 3 литра воды;

– 50 граммов соды.

В миске с холодной водой и содой тщательно помойте все овощи. Лук, картофель, топинамбур, корень сельдерея, фенхель, капусту брокколи, тыкву, репу – разрежьте пополам. Петрушку измельчите ножом. В большую кастрюлю с водой выложите овощи, добавьте брюссельскую капусту, морковь, зеленый горошек, чечевицу, фасоль, петрушку, корочку сыра, варите несколько часов. Выложите отваренные овощи, измельчите ножом. Бульон оставьте. В маленькой кастрюле смешайте измельченные овощи с бульоном, добавьте соль, перец, варите еще несколько минут. Выложите на тарелку, добавьте оливковое масло. Приятного аппетита!

Овощной суп Минестроне – по рецепту Марко Черветти в видео: