Равиоли со шпинатом: простой рецепт от Марко Черветти
Итальянский шеф-повар поделился рецептом равиоли, которые понравятся всей семье. Как правильно готовить – читайте в материале.
Марко Черветти поделился рецептом на своей странице в инстагарм. Равиоли – это разновидность итальянской пасты, квадратной или круглой формы изделия из теста с начинкой. В Италии множество рецептов равиоли, этот рецепт из города Парма с начинкой – тортеллини. Традиционно их готовят с добавлением свежих ароматных трав.
Как приготовить равиоли
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте муку с яйцами, добавьте соль, замесите тесто, заверните в пищевую пленку, оставьте в холодильнике на один час.
- Для приготовления начинки помойте шпинат, выложите на сковороду, добавьте воду, соль. Готовый шпинат выложите и измельчите ножом.
- В миске смешайте рикотту с тертым пармезаном, добавьте мускатный орех, щепотку корицы, яйцо, шпинат, перемешайте. Выложите начинку в кондитерский мешок, оставьте в холодильнике на один час.
- Раскатайте широкую полоску теста, выложите кружочки начинки, оставляя края, заверните тесто, круглым ножом с зубчиками, разделите полоску теста на квадратики.
- В кипящую воду, выложите равиоли, варите до готовности.
- Для приготовления соуса на сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте кедровые орехи, выложите отваренные равиоли, сверху натрите на крупной терке пармезан, добавьте перец, перемешайте.
- Выложите на тарелку, добавьте мускатный орех. Приятного аппетита!
Рецепт равиоли от Марко Черветти в видео:
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