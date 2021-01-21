Итальянский шеф-повар поделился рецептом равиоли, которые понравятся всей семье. Как правильно готовить – читайте в материале.

Марко Черветти поделился рецептом на своей странице в инстагарм. Равиоли – это разновидность итальянской пасты, квадратной или круглой формы изделия из теста с начинкой. В Италии множество рецептов равиоли, этот рецепт из города Парма с начинкой – тортеллини. Традиционно их готовят с добавлением свежих ароматных трав.

Как приготовить равиоли

Ингредиенты для теста:

– 400 граммов муки;

– 4 яйца;

– 1 чайная ложка соли.

Ингредиенты для начинки:

– рикотта;

– сыр Parmigiano Reggiano;

– 1 яйцо;

– свежий шпинат;

– мускатный орех;

– корица;

– соль, перец.

Ингредиенты для соуса:

– сливочное масло 82%;

– кедровый орех;

– сыр Parmigiano Reggiano;

– мускатный орех;

– соль, перец.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте муку с яйцами, добавьте соль, замесите тесто, заверните в пищевую пленку, оставьте в холодильнике на один час. Для приготовления начинки помойте шпинат, выложите на сковороду, добавьте воду, соль. Готовый шпинат выложите и измельчите ножом. В миске смешайте рикотту с тертым пармезаном, добавьте мускатный орех, щепотку корицы, яйцо, шпинат, перемешайте. Выложите начинку в кондитерский мешок, оставьте в холодильнике на один час. Раскатайте широкую полоску теста, выложите кружочки начинки, оставляя края, заверните тесто, круглым ножом с зубчиками, разделите полоску теста на квадратики. В кипящую воду, выложите равиоли, варите до готовности. Для приготовления соуса на сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте кедровые орехи, выложите отваренные равиоли, сверху натрите на крупной терке пармезан, добавьте перец, перемешайте. Выложите на тарелку, добавьте мускатный орех. Приятного аппетита!

Рецепт равиоли от Марко Черветти в видео: