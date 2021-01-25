Як приготувати овочевий суп Мінестроне: рецепт від Марко Черветті
Італійський шеф-кухар поділився рецептом смачного овочевого супу. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.
Мінестроне – традиційна страва італійської кухні. Овочевий суп готують із сезонних овочів з додаванням пасти, рису, квасолі або сочевиці. Марко Черветті поділився рецептом на своїй сторінці у фейсбук.
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Овочевий суп
- У мисці з холодною водою і содою ретельно помийте усі овочі.
- Цибулю, картоплю, топінамбур, корінь селери, фенхель, капусту броколі, гарбуз, ріпу – розріжте навпіл. Петрушку подрібніть ножем.
- У велику каструлю з водою викладіть усі овочі, додайте брюссельську капусту, моркву, зелений горошок, сочевицю, квасолю, петрушку, скоринку сиру, варіть декілька годин.
- Викладіть відварені овочі, подрібніть ножем. Бульйон залиште.
- У маленькій каструлі змішайте подрібнені овочі з бульйоном, додайте сіль, перець, варіть ще декілька хвилин.
- Викладіть на тарілку, додайте оливкову олію. Смачного!
Овочевий суп Мінестроне – за рецептом Марко Черветті у відео:
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