5 апреля – Международный день супа. Мы подготовили для вас простой рецепт с овощами, который вы легко можете приготовить дома во время поста.

Суп – жидкое первое блюдо, популярное во многих странах мира. Его рецепт был создан около 500 лет назад, когда научились делать специальную посуду для приготовления блюда. В Китае готовили суп в глиняной посуде в начале I века до нашей эры. Давний рецепт, написанный на латыни, был найден в кулинарной книге Апикура, в конце IV века. Слово для обозначения блюда начали применять с конца XVIII века, которое происходит от французского soupe, что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне.

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В мире существует около 1500 видов супов. Также супы различают по национальным и географическим регионам. Например, в Западной Европе основной вид супов – бульоны и супы-пюре. Для Украины и многих стран Восточной Европы – супы, которые готовят на основе бульона с добавлением мяса, рыбы.

Супы хорошо влияют на систему пищеварения организма, согревают в холодное время года, насыщают витаминами, восстанавливают силы и повышают тонус.

Овощной суп со сладким болгарским перцем, капустой, морковью и картофелем очень легкий в приготовлении, который вы можете подать на обед или ужин.

Рецепт овощного супа

Ингредиенты:

– 3-4 картофеля;

– 1-2 шт. сладкого перца;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 150 граммов белокочанной капусты;

– 1 литр воды;

– подсолнечное масло;

– петрушка;

– соль,

– перец.