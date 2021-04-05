Вкусный овощной суп с болгарским перцем: домашний рецепт
5 апреля – Международный день супа. Мы подготовили для вас простой рецепт с овощами, который вы легко можете приготовить дома во время поста.
Источник:24 канал
Суп – жидкое первое блюдо, популярное во многих странах мира. Его рецепт был создан около 500 лет назад, когда научились делать специальную посуду для приготовления блюда. В Китае готовили суп в глиняной посуде в начале I века до нашей эры. Давний рецепт, написанный на латыни, был найден в кулинарной книге Апикура, в конце IV века. Слово для обозначения блюда начали применять с конца XVIII века, которое происходит от французского soupe, что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне.
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В мире существует около 1500 видов супов. Также супы различают по национальным и географическим регионам. Например, в Западной Европе основной вид супов – бульоны и супы-пюре. Для Украины и многих стран Восточной Европы – супы, которые готовят на основе бульона с добавлением мяса, рыбы.
Супы хорошо влияют на систему пищеварения организма, согревают в холодное время года, насыщают витаминами, восстанавливают силы и повышают тонус.
Овощной суп со сладким болгарским перцем, капустой, морковью и картофелем очень легкий в приготовлении, который вы можете подать на обед или ужин.
Рецепт овощного супа
- Для приготовления супа помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками.
- Очистите лук, измельчите ножом, морковь – нарежьте кубиками.
- Капусту нарежьте соломкой.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль.
- Лук с морковью, обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки, добавьте к картофелю.
- Сладкий перец, помойте, очистите от косточек, нарежьте кубиками, выложите в суп. Далее – добавьте капусту, соль, перец. Варите в течение 15-20 минут до готовности, пока капуста не станет мягкой.
- Выложите петрушку, перемешайте. Оставьте суп на 20-25 минут для настаивания.
- Выложите в тарелку. Приятного аппетита!
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