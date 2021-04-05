5 квітня – Міжнародний день супу. Ми підготували для вас простий рецепт з овочами, який ви легко можете приготувати вдома під час посту.

Суп – рідка перша страва, популярна в багатьох країнах світу. Його рецепт було створено близько 500 років тому, коли навчилися робити спеціальний посуд для приготування страви. У Китаї готували у глиняному посуді на початку I століття до нашої ери. Найдавніший рецепт, написаний латиною, було знайдено в кулінарній книзі Апікура, наприкінці IV століття. Слово на позначення рідкої страви почали застосовувати з кінця XVIII ст. Слово походить від французького soupe, що у перекладі – хліб, розмочений у відварі або бульйоні.

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У світі існує близько 1500 видів супів. Також супи розрізняють за національними й географічним регіонами. Наприклад, в Західній Європі основний вид супів – бульйони й супи-пюре. Для України й багатьох країн Східної Європи – супи, які готують на основі бульйону з додаванням м'яса, риби.

Супи добре впливають на систему травлення організму, зігрівають у холодну пору року, насичують вітамінами, відновлюють сили та підвищити тонус.

Овочевий суп з солодким болгарським перцем, капустою, морквою і картоплею дуже легкий у приготуванні, який ви можете подати на обід або вечерю.

Рецепт овочевого супу

Інгредієнти:

– 3-4 картоплі;

– 1-2 шт. солодкого перцю;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 150 грамів білоголової капусти;

– 1 літр води;

– соняшникова олія;

– петрушка;

– сіль;

– перець.