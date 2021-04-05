Смачний овочевий суп з болгарським перцем: домашній рецепт
5 квітня – Міжнародний день супу. Ми підготували для вас простий рецепт з овочами, який ви легко можете приготувати вдома під час посту.
Джерело:24 канал
Суп – рідка перша страва, популярна в багатьох країнах світу. Його рецепт було створено близько 500 років тому, коли навчилися робити спеціальний посуд для приготування страви. У Китаї готували у глиняному посуді на початку I століття до нашої ери. Найдавніший рецепт, написаний латиною, було знайдено в кулінарній книзі Апікура, наприкінці IV століття. Слово на позначення рідкої страви почали застосовувати з кінця XVIII ст. Слово походить від французького soupe, що у перекладі – хліб, розмочений у відварі або бульйоні.
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У світі існує близько 1500 видів супів. Також супи розрізняють за національними й географічним регіонами. Наприклад, в Західній Європі основний вид супів – бульйони й супи-пюре. Для України й багатьох країн Східної Європи – супи, які готують на основі бульйону з додаванням м'яса, риби.
Супи добре впливають на систему травлення організму, зігрівають у холодну пору року, насичують вітамінами, відновлюють сили та підвищити тонус.
Овочевий суп з солодким болгарським перцем, капустою, морквою і картоплею дуже легкий у приготуванні, який ви можете подати на обід або вечерю.
Рецепт овочевого супу
- Для приготування супу помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками.
- Почистіть цибулю, подрібніть ножем, моркву – наріжте кубиками.
- Капусту наріжте соломкою.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль.
- Цибулю з морквою, обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки, додайте до картоплі.
- Солодкий перець, помийте, почистіть від кісточок, наріжте кубиками, викладіть у суп. Далі – додайте капусту, сіль, перець. Варіть протягом 15-20 хвилин до готовності, доки капуста не стане м'якою.
- Викладіть петрушку, перемішайте. Залиште суп на 20-25 хвилин для настоювання.
- Викладіть у тарілку. Смачного!
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