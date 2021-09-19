Предлагаем вам приготовить изысканный и одновременно простой завтрак от участника реалити-шоу "Адская кухня" Равшана Хамидова – соленую овсянку с сыром Пармезан на миндальной молоке.
Читайте также Ужин за 30 минут: открытый пирог с грибами и курицей, паста в соусе болоньезе и мусака
Англичане считают, что лучшего завтрака, чем овсянка, нет. С ними солидарны диетологи. Да не всякая овсянка полезна, – прокомментировал Равшан.
Шеф-повар рекомендует выбирать для блюда только цельнозерновую овсянку или плющеную долгого приготовления. Ни в коем случае не быстрого приготовления, ведь она не приносит организму никакой пользы.
Равшан Хамидов / Фото Новий канал
Итак, не теряйте времени, скорее готовим полезный завтрак из овсянки для всей семьи.
Рецепт овсянки с пармезаном
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Овсянка с Пармезаном / Фото Новий канал
Приготовление:
- Соедините овсянку с молоком в кастрюле и доведите до готовности на медленном огне.
- Когда овсянка приготовится, выключите огонь и добавьте к каше сливочное масло.
- Посыпьте блюдо сыром и осторожно перемешайте ложкой.
Приготовление блюда / Фото babaganosh
- Посолите овсянку.
- Чтобы приготовить кофе Ристрето (кофейный шот), заварите его как эспрессо, но добавьте вдвое меньше воды. Примерно от 15 до 25 миллилитров.
- Влейте кофе в кашу и завтракайте – приятного аппетита!