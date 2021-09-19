Предлагаем вам приготовить изысканный и одновременно простой завтрак от участника реалити-шоу "Адская кухня" Равшана Хамидова – соленую овсянку с сыром Пармезан на миндальной молоке.

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Англичане считают, что лучшего завтрака, чем овсянка, нет. С ними солидарны диетологи. Да не всякая овсянка полезна, – прокомментировал Равшан.

Шеф-повар рекомендует выбирать для блюда только цельнозерновую овсянку или плющеную долгого приготовления. Ни в коем случае не быстрого приготовления, ведь она не приносит организму никакой пользы.


Равшан Хамидов / Фото Новий канал

Итак, не теряйте времени, скорее готовим полезный завтрак из овсянки для всей семьи.

Рецепт овсянки с пармезаном

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Овсянка с Пармезаном / Фото Новий канал

Приготовление:

  1. Соедините овсянку с молоком в кастрюле и доведите до готовности на медленном огне.
  2. Когда овсянка приготовится, выключите огонь и добавьте к каше сливочное масло.
  3. Посыпьте блюдо сыром и осторожно перемешайте ложкой.


Приготовление блюда / Фото babaganosh

  1. Посолите овсянку.
  2. Чтобы приготовить кофе Ристрето (кофейный шот), заварите его как эспрессо, но добавьте вдвое меньше воды. Примерно от 15 до 25 миллилитров.
  3. Влейте кофе в кашу и завтракайте – приятного аппетита!