Пропонуємо вам приготувати вишуканий та водночас простий сніданок від учасника реаліті-шоу "Пекельна кухня" Равшана Хамідова – солену вівсянку з сиром Пармезан на мигдальному молоці.

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Англійці вважають, що кращого сніданку, ніж вівсянка, немає. З ними солідарні дієтологи. Та не всяка вівсянка корисна, – прокоментував Равшан.

Шеф-кухар рекомендує обирати для страви тільки цільнозернову вівсянку або плющену довгого приготування. В жодному разі не швидкого приготування, адже вона не приносить організму жодної користі.



Равшан Хамідов / Фото Новий канал

Отож, не гаймо часу, мерщій готуймо корисний сніданок з вівсянки для всієї сім'ї.

Рецепт вівсянки з пармезаном

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Вівсянка з пармезаном / Фото Новий канал

Інгредієнти:

– 50 г вівсянки;

– 150 мл мигдалевого молока;

– 5 г солі;

– 10 г вершкового масла;

– 30 г сиру Пармезан;

– 1 порція каву Ристрето.

Приготування:

З'єднайте вівсянку з молоком в каструлі та доведіть до готовності на повільному вогні.

Коли вівсянка приготується, вимкніть вогонь та додайте до каші вершкове масло.

Посипте страву сиром та обережно перемішайте ложкою.



Приготування страви / Фото babaganosh

Посоліть вівсянку.

Щоб приготувати каву Ристрето (кавовий шот), заваріть її як еспресо, але додайте вдвічі менше води. Приблизно від 15 до 25 мілілітрів.