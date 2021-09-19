Пропонуємо вам приготувати вишуканий та водночас простий сніданок від учасника реаліті-шоу "Пекельна кухня" Равшана Хамідова – солену вівсянку з сиром Пармезан на мигдальному молоці.
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Англійці вважають, що кращого сніданку, ніж вівсянка, немає. З ними солідарні дієтологи. Та не всяка вівсянка корисна, – прокоментував Равшан.
Шеф-кухар рекомендує обирати для страви тільки цільнозернову вівсянку або плющену довгого приготування. В жодному разі не швидкого приготування, адже вона не приносить організму жодної користі.
Равшан Хамідов / Фото Новий канал
Отож, не гаймо часу, мерщій готуймо корисний сніданок з вівсянки для всієї сім'ї.
Рецепт вівсянки з пармезаном
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Вівсянка з пармезаном / Фото Новий канал
Приготування:
- З'єднайте вівсянку з молоком в каструлі та доведіть до готовності на повільному вогні.
- Коли вівсянка приготується, вимкніть вогонь та додайте до каші вершкове масло.
- Посипте страву сиром та обережно перемішайте ложкою.
Приготування страви / Фото babaganosh
- Посоліть вівсянку.
- Щоб приготувати каву Ристрето (кавовий шот), заваріть її як еспресо, але додайте вдвічі менше води. Приблизно від 15 до 25 мілілітрів.
- Влийте каву до каші та снідайте – смачного!